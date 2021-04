Geschäftsführer Bernhard Neuhold: "Die Integration des Wappens in die gesamte Struktur des Trikots ist eine Neuinterpretation"

Teamspieler Karim Onisiwo führt die neue Wäsche vor.

Foto: ÖFB

Wien – Der Österreichische Fußballbund hat sein neues Nationalteam-Auswärtstrikot vorgestellt. In Schwarz gehalten prangt auf der Brust zwischen den Flaggen der Schriftzug Österreich. "Wir haben uns gemeinsam mit Puma für das neue Auswärtsdress zu einem schlichten, innovativen Design entschlossen. Die Integration des Wappens in die gesamte Struktur des Trikots ist eine Neuinterpretation der Elemente, die ein Teamdress so besonders machen", sagte ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. (APA; 22.4.2021)