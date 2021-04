19.40 REPORTAGE

Re: Gebet gegen Alkohol – Mönche gegen Litauens Suchtproblem Die Reportage aus dem Jahr 2017 zeigt, wie ein Franziskaner-Mönch gegen die Alkoholsucht in Litauen kämpft. Bis 20.15, Arte

20.15 KULT-SAGA

Star Wars: Die letzten Jedi (Star Wars: The Last Jedi, USA 2017, Rion Johnson) Der Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht geht auch im achten Teil der Reihe optisch opulent weiter: Während sich der republikanische Widerstand unter Leia (Carrie Fisher) schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey (Daisy Ridley) zunächst vergeblich, den resignierenden Luke Skywalker (Mark Hamill) aus seinem Exil zu locken. Bis 23.15, Puls 4

21.45 DOKUMENTATION

The Kinks, die bösen Jungs des Rock ’n’ Roll Im Jahr 1963 bildete sich im Norden Londons eine der bekanntesten britischen Bands ihrer Zeit: The Kinks, gegründet von den Brüdern Ray und Dave Davies. Der Film schildert ihre wechselvolle Laufbahn. Bis 22.40, Arte

22.10 RESETARITS

Kabarett-Legenden: Lukas Resetarits Rudi Dolezal würdigt Lukas Resetarits, der es bis heute auf 25 Soloprogramme und zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen gebracht hat. Als Kottan bleibt er sowieso für immer Kult. Bis 23.05, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das Tschernobyl-Vermächtnis Vor 35 Jahren, am 26. April 1986, explodiert der Reaktorblock 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Etwa 50 Menschen sterben an den unmittelbaren Folgen des Super-GAU, ganze Landstriche werden verseucht. Ein Blick zurück. Bis 23.20, ORF 2

Foto: ORF/ZDF

22.40 DOKUMENTATION

Martha Cooper – Königin der Street-Art Martha Cooper gilt für die Fans der Street-Art als Legende. Die jetzt 75-jährige Fotojournalistin war eine der Ersten, die Graffiti auf den New Yorker Subway-Zügen und auf den Häuserwänden als Form des künstlerischen Ausdrucks wertschätzte. Ihr Fotoband Subway Art wird als die Bibel der Street-Art gehandelt. Bis 23.35, Arte

22.45 TARANTINOS GEWALTORGIE

Kill Bill Vol. 1 (USA 2003, Quentin Tarantino) In Tarantinos viertem Film überlebt eine einstige Profikillerin (Uma Thurman) als Einzige ein Massaker bei ihrer Hochzeit. Als sie aus dem Koma erwacht, kennt sie nur noch einen Gedanken: Rache. Blutrünstiges Gemetzel und atemberaubende Kämpfe in surrealer Ästhetik. Bis 0.50, RTL 2

00.55 HORRORKOMÖDIE

Get Out (USA 2017, Jordan Peele) Der junge New Yorker Fotograf Chris Washington (Daniel Kaluuya) fährt mit seiner Freundin Rose aufs Land, um ihre wohlhabende Familie zu besuchen. Die schwarzen Bediensteten verhalten sich jedoch alle wie willenlose Zombies. Chris ahnt nicht, welche unheilvollen Ereignisse durch seine Ankunft in Gang gesetzt werden. Gefinkeltes Spiel zwischen Groteske und Horror. Bis 2.35, ORF 1

Foto: ORF/Universal/Justin Lubin