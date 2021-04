In Estland können Wahlberechtigte bereits seit 2005 digital an Parlamentswahlen teilnehmen. Die E-Wahlbeteiligung stieg seither kontinuierlich: 2019 wählten 28 Prozent der Wahlberechtigten über ihren Computer. Das elektronische Votum wird doppelt verschlüsselt, der Quellcode des Programms ist für jeden einsehbar.

Es ist deshalb kein Wunder, dass die Schweiz als Musterland der direkten Demokratie schon früh mit E-Voting experimentierte. Bis Anfang 2019 wurde die elektronische Stimmabgabe versuchsweise in zehn Kantonen angeboten. Zuletzt wurden aber beide E-Voting-Systeme eingestellt – aktuell arbeitet die Regierung an einer Wiederaufnahme des Versuchsbetriebs.

WIDER

Wahlen müssen für jeden nachvollziehbar und überprüfbar sein. Der VfGH hob die ÖH-Wahl 2009 deshalb auf, weil nicht präzise genug geregelt war, wie die Fehlerlosigkeit des Systems kontrolliert werden kann.

In den letzten zwölf Jahren hat sich zwar technisch einiges getan, E-Voting stellt IT-Systeme aber nach wie vor vor eine besondere Herausforderung: Wahlberechtigte müssen vor der Abstimmung eindeutig identifiziert werden, die Stimmabgabe aber anonym erfolgen. Eines der Hauptprobleme elektronischer Wahlen ist daher das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler. Sie müssen sich zu 100 Prozent auf das System verlassen, ohne die genauen technischen Details nachvollziehen zu können.

Die verfassungsrechtliche Problematik von E-Voting schlägt sich auch in den Wahlrechtsgrundsätzen der freien, geheimen und persönlichen Wahl nieder. Diese Prinzipien können im Bereich elektronischer Wahlsysteme nur bedingt garantiert werden. Letztlich lässt sich nie mit absoluter Sicherheit sagen, ob hinter dem Computer die richtige Person sitzt und unbeeinflusst abstimmt: ein Manko, das auch die Briefwahl hat – elektronische Wahlen sind allerdings deutlich betrugsanfälliger.

Sicherheitsprobleme

Geschickte Hacker könnten in das System eindringen und Stimmen fälschen, um ihrem Lieblingskandidaten zu helfen oder die Wahl an sich in Misskredit zu bringen. Auch analoge Wahlen können manipuliert werden, jedoch meist nur dezentral in einzelnen Sprengeln. Bei E-Voting könnte eine einzige Person theoretisch das gesamte Netzwerk lahmlegen.

Verwenden Wahlberechtigte ihre privaten Smartphones zur Stimmabgabe, könnten auch einzelne Handys Ziel von Angriffen sein. Bei Geräten, die mit Schadsoftware infiziert sind, besteht die Gefahr, dass die Wahlentscheidung oder die Log-in-Daten abgefangen werden.

Fraglich ist, ob man all diese Risiken in der Hoffnung auf eine bessere Wahlbeteiligung eingehen sollte. Bei der ÖH-Wahl haben die Lokale drei Tage geöffnet. Im pandemielosen Normalfall kann man den Weg zur Wahlkabine daher leicht mit dem Besuch einer Lehrveranstaltung kombinieren. (Jakob Pflügl, 23.4.2021)