Die Polizei ermittelt. Foto: APA/BARBARA GINDL

Neulengbach – Eine Frau ist am Donnerstag in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) tot aufgefunden worden. Ein Mann wurde festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage entsprechende Online-Medienberichte. "Das Landeskriminalamt ist mit der Mord- und Tatortgruppe vor Ort und führt die Ermittlungen", sagte Baumschlager. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Beim Verdächtigen soll es sich laut Medienberichten um den Partner der Toten handeln. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am frühen Donnerstagabend soll demnach ein Notruf bei der Polizei eingegangen sein, der ebenfalls verständigte Notarzt konnte nichts mehr für die Frau tun. Der Festgenommene soll in den kommenden Stunden befragt werden. (APA, 22.4.2021)