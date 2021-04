Alles neu macht der Mai? Die Regierung zeigt sich wild entschlossen, den Lockdown abzubauen. Foto: APA / Georg Hochmuth

Heute, Freitag, kündigt sich für die pandemiegeplagte Nation endlich einmal eine erfreuliche Nachricht an: Ab 11 Uhr wollen Vertreter von Bundesregierung, Ländern, Gemeinden und Sozialpartnern in der eingerichteten "Öffnungskommission" über die stufenweise Lockerung des Lockdowns beraten.

Im Vorfeld hatte Kanzler Sebastian Kurz bereits angekündigt, dass es ab Mitte Mai zu einem breiten Öffnungsschritt in allen Bereichen – von der Gastronomie bis zum Tourismus, von Kulturveranstaltungen bis zu Sportevents – kommen werde. Als Sicherheitsmaßnahme sind verpflichtende Zugangstests geplant. Wie dem STANDARD in Regierungskreisen inoffiziell bestätigt wurde, wird als Stichtag der 19. Mai angepeilt. Die Beschlüsse der Regierung sollen am frühen Nachmittag feststehen.

Fluchtmutation als Spielverderber

Allerdings trübt neues Ungemach die Aufbruchsstimmung. In Tirol greift eine neue Variante des Virus um sich, die als eine sogenannte "Fluchtmutation" gilt. Die ohnehin infektiösere "englische" Mutation habe an der Oberfläche eine Veränderung durchgemacht, die Antikörpern die Bekämpfung schwerer mache, erläuterte der Virologe Andreas Bergthaler im Ö1-"Morgenjournal". Impfungen könnten somit weniger wirksam sein.

Die bisherigen Erkenntnisse aus den Labors suggerierten, dass die Antikörper, die das Virus töten sollen, in diesen Fällen um das Sechs- bis Zehnfache weniger effektiv sind, erläuterte der am Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften tätige Experte, warnt aber vor voreiligen Schlüssen: "Was das genau in der Wirklichkeit heißt, ist schwierig umzulegen." Hinweise, dass die Mutation noch schwerere Krankheitsverläufe auslösen könnte, gebe es hingegen keine.

Was die Forscher vorerst vor ein Rätsel stellt: In anderen Ländern ist die Kombination aus englischer Variante und Fluchtmutation – Fachbezeichnung B1.1.7+E484K – versandet. Warum sie sich in Tirol hingegen offenbar gut ausbreitet, wisse man nicht wirklich, sagt Bergthaler.

Nicht absehbar, was der Mai erlaubt

Sind die geplanten Öffnungen vor diesem Hintergrund zu verantworten? Die Regierung solle mit vorausschauender Vorsicht agieren, empfiehlt er: Auf der Autobahn fahre man auch nicht mit Standlicht, sondern mit dem weitreichenden Fernlicht. Die "Erfolgsgeschichte" des Impfens dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, soll heißen: Trotz steigender Durchimpfungsrate sollten die Infektionszahlen niedrig gehalten werden, um die Ausbildung derartiger Fluchtmutationen einzudämmen.

Ähnliches rät Peter Klimek vom Complexity Science Hub Vienna. Die Regierung solle ähnlich wie bei den Lockerungen nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr auf Sicht fahren. Welche Öffnungsschritte Mitte Mai wirklich möglich sein werden, lasse sich jetzt noch nicht seriös einschätzen, warnt er via Ö1: "Man darf jetzt einfach keinen Frühstart hinlegen." (Gerald John, 23.4.2021)