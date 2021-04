Der Bitcoin ist bereits seit einigen Tagen unter Druck, die Gründe dafür sind politischer Natur. Foto: AFP/KAREN BLEIER

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag unter die Marke von 50.000 Dollar gerutscht. Um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit lag der Kurs bei knapp 49.000 Dollar. Damit liegt er deutlich unter seinem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 64.748 Dollar am 14. April, welches zugleich das All-Time-High der weltweit bekanntesten Kryptowährung markierte.

Über 10.000 Prozent in fünf Jahren

Freilich ist anzumerken, dass dieser "Absturz" gemessen an der bisherigen Performance des Bitcoin-Kurses nahezu zu vernachlässigen ist. Denn allein im aktuellen Kalenderjahr, also seit 1. Jänner, liegt der Bitcoin noch rund 68 Prozent im Plus. Innerhalb eines Jahres ist der Wert des Bitcoin um 551 Prozent gestiegen, für die vergangenen fünf Jahre liegt das Plus bei astronomischen 10.682 Prozent.

Allerdings profitieren von dieser Performance aus der Vergangenheit nicht jene Menschen, die erst vor zwei Wochen auf den Zug aufgesprungen sind. Sie müssen nun umso mehr wieder auf einen steigenden Bitcoin-Kurs hoffen.

Politische Gründe

Der Bitcoin ist bereits seit einigen Tagen unter Druck, die Gründe dafür sind politischer Natur. So hieß es zuletzt, dass die US-Regierung härter gegen die Verwendung von Kryptowährungen für Geldwäsche vorgehen möchte. In der Nacht auf Freitag sorgten die Pläne von US-Präsident Joe Biden zu einer höheren Besteuerung von Kapitaleinkommen zunehmend für Verunsicherung. Die Besteuerung würde entsprechend viele Bitcoin-Großinvestoren treffen.

Doch auch in anderen Ländern verstärkt sich der politische Druck auf die Kryptowährungen. So hieß es etwa Mitte März, dass Indien ein Verbot des Besitzes von Bitcoin plane. In der Türkei wiederum sind Zahlungen mit Ether und Bitcoin ab Ende April untersagt.

Coinbase am absteigenden Ast

Schlechte Nachrichten gibt es analog dazu auch von der Kryptobörse Coinbase: Deren Aktie kam am Freitagmorgen auf einen Wert von rund 283 Dollar. Am ersten Handelstag hatte die Aktie im frühen Handel noch 405 Dollar gekostet – das war Mitte April, als auch der Bitcoin sein All-Time-High markierte. (stm, 23.4.2021)