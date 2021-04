In Innsbruck wollen laut Ö1-"Morgenjournal" etwa 50 Prozent nicht geimpft werden, wenn sie erfahren, dass sie den Astra-Zeneca-Impfstoff verabreicht bekommen sollen. Dies sei der Fall, seit die Bundesregierung verkündet hat, dass mehr Biontech/Pfizer-Impfstoffe früher vorhanden sein würden. In anderen Bundesländern sei die Skepsis niedriger, so erscheinen beispielsweise in Wien unabhängig vom verabreichten Impfstoff zehn Prozent nicht zum Impftermin. In Vorarlberg gebe es kaum Abmeldungen, wenn Astra Zeneca geimpft wird. Der Infektiologe und Arzt Christoph Wenisch vom Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien antwortet auf die Frage, wie berechtigt die Sorge vor dem Impfstoff ist.

Die Corona-Frage: Expertinnen und Experten liefern Antworten zur Pandemie. Sollten Sie eine aktuelle Frage haben, können Sie diese gerne im Forum posten.