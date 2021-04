Das "Hype House" wird sein Leben auf Netflix präsentieren. Foto: netflix/carlos gonzalez

Netflix will Abonnenten mit Influencern locken – und Reality-Fernsehen. Das Unternehmen arbeitet aktuell an einer Serie mit Mitgliedern des "Hype House", eines Kollektivs bestehend aus mehreren bekannten Tiktok-Persönlichkeiten. Zu ihnen gehören Kouvr Annon, Nikita Dragun, Sienna Mae Gomez, Chase Hudson, Larri Merritt, Thomas Petrou, Alex Warren und Jack Wright. Ihr gemeinsamer Tiktok-Account zählt über 20 Millionen Tiktok-Follower sowie sechs Millionen Nutzer, die ihnen bei Instagram folgen. Die Stars selbst zählen auf den eigenen Konten bei Tiktok jeweils mindestens acht Millionen Personen, die ihnen folgen. Der Zusammenschluss zum "Hype House" fand 2019 statt.

Leben in Villa

Die acht Stars leben zusammen in einer Villa in Los Angeles, wo sie gemeinsam an Inhalten arbeiten. Unklar ist, ob die Dreharbeiten auch dort stattfinden werden. Die Serie selbst soll sich um ihre Beziehungen, ihr Leben und ihre Berühmtheit drehen, berichtet "Engadget". Das Konzept dürfte vielversprechend sein: So folgen bereits jetzt Fans den Mitgliedern, um vorwiegend Neuigkeiten aus ihrem Leben zu erfahren.

Serienproduktionen über Influencer

Die erste Serienproduktion mit Tiktok-Influencern ist das nicht: Der US-Streamingdienst Hulu will noch heuer eine Dokureihe über die beiden Zwillinge Charli und Dixi D'Amelio veröffentlichen. Die beiden waren zeitweise auch Teil des "Hype House", die beiden verließen dieses aber im Mai des vergangenen Jahres. Heute ist Erstere mit über 100 Millionen Tiktok-Followern der größte Star auf der Plattform, ihrer Schwester folgen über 50 Millionen Nutzer. (red, 23.4.2021)