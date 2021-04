Michael Raffl im Einsatz. Foto: APA/AFP/BRUCE BENNETT

New York – Michael Raffl hat bei seinem Debüt für Washington in der National Hockey League einen Erfolg bejubeln dürfen. Die Capitals setzten sich am Donnerstag (Ortszeit) bei den New York Islanders nach Penaltyschießen mit 1:0 durch. Raffl gab bei 13:32 Minuten Eiszeit zwei Torschüsse ab. Der in der dritten Linie eingesetzte Kärntner war am 12. April von Philadelphia nach Washington gewechselt, hatte die vergangenen Spiele aber aufgrund einer Oberkörperverletzung verpasst.

Im "Shootout" trafen Jewgeni Kusnezow und Nicklas Bäckström für die Capitals. Washington liegt in der East Division an der Spitze. Weiter geht es für das Team aus der US-Hauptstadt am Samstag erneut auswärts gegen die Islanders, am Dienstag steht Teil drei der Duelle dann in Washington auf dem Programm. (APA; 23.4.2021)



Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Donnerstag:

New York Islanders – Washington Capitals (mit Raffl) 0:1 n.P.

Florida Panthers – Carolina Hurricanes 2:4

Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 5:1

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 3:1

New York Rangers – Philadelphia Flyers 2:3

Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:5

Detroit Red Wings – Dallas Stars 7:3

St. Louis Blues – Colorado Avalanche 2:4

Vancouver Canucks – Ottawa Senators 0:3

Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3:5