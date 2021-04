Zum Gedenken an den 35. Jahrestag der schlimmsten Nuklearkatastrophe der Geschichte will die Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA) einen speziellen Rundflug anbieten: Passagiere werden die Möglichkeit haben, einen Blick auf das Kernkraftwerk Tschernobyl und die verlassene Stadt Pripjat zu werfen.

Die Tour findet am 25. April statt, am Vorabend des Datums, an dem Tschernobyls Reaktor Nr. 4 1986 explodierte und eine hochgiftige radioaktive Wolke in den Himmel über Europa schickte. Für knapp 88 Euro (2.970 ukrainische Griwna) erhalten die Teilnehmer einen Platz in einem Embraer-195-Passagierflugzeug, das vom Kiewer Flughafen Boryspil abhebt und dann in Richtung Norden nach Tschernobyl fliegt, wobei sie Panoramablicke auf die Sperrzone um das Kraftwerk haben werden. Laut UIA gibt es auch die Möglichkeit, "ein Foto im Cockpit und ein Selfie mit dem Piloten zu machen".

So nahe wie möglich ran

Das Ticket beinhaltet für Luftfahrtfans auch die Möglichkeit, eine Boeing 777 zu besuchen, die auf dem Vorfeld von Boryspil geparkt ist. Während des Fluges, so die Organisatoren, wird das Flugzeug oberhalb der minimal erlaubten Höhe von 900 Metern über Tschernobyl bleiben, um dem Atomkraftwerk so nahe wie möglich zu kommen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Die Informationen während des Fluges werden von Führern von Chernobyl Tour gegeben, einem ukrainischen Unternehmen, das sich auf den Tourismus in der Sperrzone spezialisiert hat.

Drohnenaufnahmen des Unglücksorts aus dem Jahr 2019. Drone Snap

Der Flug ähnelt anderen mehr oder weniger kreativen, von der Pandemie beeinflussten Reiseunternehmungen. Während sich jedoch der siebenstündige Flug der australischen Fluggesellschaft Qantas ins Nirgendwo, eine Kreuzfahrt der Royal Caribbean ins Nirgendwo und der Narita-Honolulu-Rundflug der japanischen Fluggesellschaft ANA als populär erwiesen haben, markiert der Tschernobyl-Flug den ersten Vorstoß des Trends in Richtung Dark Tourism, wie CNN berichtet.

Tschernobyl als Touristenziel: In der Ukraine boomte Dark Tourism vor Corona.

"Um ehrlich zu sein, wurde diese Tour nur durch die Pandemie möglich", sagt Bohdan Skotnykov, UIA-Projektleiter für den Flug, gegenüber der Nachrichtenwebsite. "Es gibt ein verfügbares Flugzeug, und unser Team hat Zeit, um das Projekt durchzuführen." Skotnykov betonte an dieser Stelle, dass während des Fluges selbstverständlich auch die geltenden Corona-Sicherheitsbestimmung eingehalten würden. Es ist nicht das erste Mal, dass UIA diese Art von Reise durchführt. Mehrere frühere Flüge waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft und erhielten zudem begeisterte Kritiken.

Einbruch durch Corona

Obwohl sich die UIA-Exkursion mehr auf die fliegerische Seite konzentriert, setzt sie die Tradition des Dark Tourism fort, die vor den Covid-Beschränkungen Zehntausende von Besuchern dazu veranlasste, das düstere Katastrophengebiet um Tschernobyl und die verlassene Stadt Pripjat zu erkunden. "Tschernobyl ist das erfolgreichste Touristenziel in der Ukraine", sagt Jaroslaw Jemeljanenko, Direktor von Chernobyl Tour, gegenüber CNN. "Vor der Quarantäne hat sich die Zahl der Touristen jedes Jahr verdoppelt."

Fünf Jahre altes Drohnenfilmmaterial der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. European Bank for Reconstruction and Development

Selbst während der landesweiten Restriktionen zur Bekämpfung einer neuen Infektionswelle strömten die Besucher weiterhin an den Ort, wo Besichtigungen von Pripjat, Tschernobyl und der nahegelegenen verlassenen Duga-Radaranlage weiterhin erlaubt sind.

Nichtsdestotrotz hat die Pandemie auch den Dark Tourism belastet. Im Jahr 2020 besuchten nur 32.000 Menschen die Sperrzone, 72.000 weniger als im Jahr 2019. Internationale Touristen, die durch die populäre HBO-Fernsehserie "Chernobyl" neugierig geworden waren, machten 80 Prozent aller Besucher aus, aber die Beschränkungen für den weltweiten Reiseverkehr haben dazu geführt, dass das Interesse nachgelassen hat. (red, 23.4.2021)

