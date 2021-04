Die Drohung, die Ratifizierung wegen des Streits mit London über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland weiter hinauszuzögern, lassen die Parlamentarier mit der Abstimmung fallen. Foto: OLIVIER HOSLET

Brüssel – Das EU-Parlament wird am kommenden Dienstagabend über den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien abstimmen. Brexit-Berichterstatter und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder geht davon aus, dass das Abkommen ratifiziert wird. Mit dem Pakt habe man dann die Möglichkeit, Vertragsbrüche zu regeln, erklärte Schieder am Freitag in einem Pressegespräch. Das Ergebnis werde vermutlich am Mittwochvormittag bekanntgegeben.

Breite Mehrheit im EU-Parlament

Dass es eine breite Mehrheit im EU-Parlament für den Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien gibt, haben bereits die Abstimmungsergebnisse in den Ausschüssen für Außenpolitik und Handel gezeigt: Dort votierten die EU-Abgeordneten mit 108 Stimmen dafür. Es gab eine Gegenstimme und vier Enthaltungen.

Mit der Abstimmung lassen die Parlamentarier die Drohung fallen, die Ratifizierung wegen des Streits mit London über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland weiter hinauszuzögern. Diese Regeln sind im bereits gültigen EU-Austrittsvertrag mit Großbritannien festgelegt. Die britische Regierung weicht derzeit einseitig von einzelnen Vereinbarungen ab, was Brüssel als Vertragsbruch wertet. EU-Parlamentarier hatten gedroht, deswegen die Bestätigung des zu Weihnachten 2020 geschlossenen zweiten Abkommens zu verschieben.

Dieses Handels- und Kooperationsabkommen wird bereits vorläufig angewandt. Beide Seiten hatten vereinbart, es bis 30. April endgültig in Kraft zu setzen. Einer Fristverlängerung hätte Großbritannien zustimmen müssen. (APA, 23.4.2021)