Jürgen Wolf kocht wieder in Eggenburg auf, das erste Food&Mind-Festival in Österreich findet online statt und Führungswechsel beim steirischen Weingut Polz

Jürgen Wolf tischt wieder im Stadtheurigen zu Eggenburg auf, sobald Eröffnen erlaubt ist. Bis dahin gibt es die Wolf'schen Köstlichkeiten zum Mitnehmen. Foto: Foto Wolf

Der Hauptplatz Nummer 22 in Eggenburg war bereits im Vorjahr eine heiße Adresse für Genießer im Weinviertel. Dort befindet sich der Gastgarten des bekannten Kochs Jürgen Wolf, der sich zuvor mit dem Gasthaus Wolf in Wien einen Namen für herausragende Wiener Küche gemacht hat.

Im Gasthaus Wolf kocht Jürgen Wolf inzwischen nicht mehr. Dafür gibt er auch 2021 wieder sein sommerliches Gastspiel im Stadtheurigen zu Eggenburg. Hier dürfen sich Freunde der Wolf'schen Küche auf "Gebratene Blunzn mit roten Rüben und Kren" oder "Hausgemachten Wildschweinleberkäse mit süßem Zwiebelsenf" freuen.

Jürgen Wolf kocht auch heuer wieder im Stadtheurigen zu Eggenburg. Foto: Foto Wolf

Bis eine Öffnung des Gastgartens freilich erlaubt ist, gibt es Wolfs Küche im Glas. Beispielsweise als "Reine Ochsenschlepp-Consommé" oder "Szegediner Krautfleisch".

Vorbestellungen sind per Mail oder telefonisch möglich, Bestellungen für denselben Tag werden bis 16.00 Uhr angenommen. Die Abholung der Speisen ist am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr möglich. Die Gläser aus der Wolf'schen Küche sind auch in Hegers Genussgreisslerei am Hauptplatz 22 in Eggenburg erhältlich.





Virtuelles Food-Festival



Unter dem Motto "Seasons Change – die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen" findet am Samstag, den 24. April, das erste Food&Mind-Festival Österreichs (online) statt.

Initiiert hat es der Brandstätter-Verlag, mit dabei sind Autoren des Verlags vom vegetarischen Sternekoch Paul Ivić über Kochbuchautorin Katharina Seiser bis hin zu Haya Molcho und ihrer Familie, die kürzlich ein Neni-Hotel am Wiener Prater eröffnet hat. Bis jetzt sei die Resonanz durchwegs positiv, heißt es vom Organisationsteam des Brandstätter-Verlags. "Die Autoren haben total Lust drauf, und wir wollen das auf jeden Fall noch einmal machen. Im nächsten Jahr dann hoffentlich analog", sagt etwa Organisatorin Friederike Harr.

Paul Ivić bereitet beim Food&Mind-Festival drei Gerichte aus einem Gemüse zu. Foto: Brandstätter Verlag

Die Talks starten am Samstag, den 24. April, um 10.00 Uhr. Die Vorträge reichen von der Zubereitung eines "Good-Karma-Frühstücks" mit Simone und Adi Raihmann von Karma Food über das gemeinsame Zusammenstellen von vegetarischen Tacos mit den Szenegastronomen Salt & Silver bis hin zur Yoga-Session mit Denise Rosenberger.

Das gesamte Programm gibt es hier. Für registrierte Festivalbesucher steht das gesamte Programm des Festivaltages noch 14 weitere Tage zum Nachsehen zur Verfügung. Tickets sind online erhältlich.

Eigentümerwechsel beim Weingut Polz

Lange Zeit war es ruhig geworden um das einstige Aushängeschild südsteirischer Weinkultur, das Weingut Polz.

Jetzt geht die Familie mit einem neuen Plan an die Öffentlichkeit. Schon im Mai 2020 war Erich Polz jun., der die Jahre davor als Dirigent tätig gewesen ist, auf das Weingut zurückgekehrt. Jetzt ist es offiziell. Er ist das neue Gesicht hinter den Weinen der Familie, die mit Tropfen aus Lagen wie dem Hochgrassnitzberg oder Obegg die Weinlandschaft in der Gastronomie prägten.

Erich Polz jun. steht in Zukunft dem gleichnamigen Weingut in der Südsteiermark vor. Foto: Philipp Horak

Erich Polz jun. möchte das Weingut wieder auf seinen alten Weg zurückführen. Das bedeute für ihn den der hochwertigen Weine sowie die Rückbesinnung auf das Wesentliche: den Wein und die Natur. Für Polz jun. war dies ohne eine Reduktion der Anbaufläche nicht möglich. Das Weingut bewirtschaftet nunmehr 80 anstatt der bisherigen 105 Hektar. Diese Flächen befinden sich zudem in der Umstellung auf biologisch-organische Arbeitsweise. Das Hotel am Pössnitzberg, die Weinflächen in Leutschach sowie die Vinofaktur in Vogau zählen nicht mehr zum Unternehmen der Familie Polz. (niw, 23.4.2021)