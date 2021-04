Sucht als trauernde Präsidentenwitwe Trost bei einem von John Hurt verkörperten Priester: Natalie Portman in "Jackie", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Stephanie Branchu

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Leonore Gewessler Fragen an die Umweltministerin stellen Christian Rainer (Profil) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.30 MAGAZIN

Vox Pop: Ziviler Ungehorsam – Letzte Zuflucht der Bürger? Unter welchen Umständen ist es legitim, dass Bürgerinnen und Bürger bewusst gegen das Gesetz verstoßen? Vox Pop bringt Beispiele aus Tschechien, Dänemark und Spanien. Bis 12.15, Arte

16.55 MAGAZIN

Twist: Die Sehnsucht in uns! In der Corona-Zeit hat sich auch die Liste unserer Sehnsüchte verlängert. Ein Sehnsuchtstrip, der im Kunstpalast in Düsseldorf beginnt, wo gerade Bilder des Romantikers Caspar David Friedrich ausgestellt sind. Bis 17.25, Arte

20.15 DRAMA

Jackie (USA/CHL/F/D 2016, Pablo Larraín) Am 22. November 1963 sitzt Jackie Kennedy neben ihrem Mann, dem Präsidenten der USA, als dieser erschossen wird. Pablo Larraín zeigt in seinem ersten englischsprachigen Film, wie sich die von Natalie Portman verkörperte Präsidentengattin noch im Schockzustand bemüht, ihrer Rolle gerecht zu werden. Bis 21.50, Arte

20.15 STRAFKOLONIE

Papillon (USA 2018, Michael Noer) Henri Charrière, genannt Papillon (Rami Malek), befindet sich in Einzelhaft und hat nur einen Gegner. Der Leiter des Straflagers (Charlie Hunnam) setzt alles daran, seinen Insassen zu brechen. Bildstarke Neuverfilmung des Klassikers von 1973. Bis 22.50, Puls 4

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Philippe Jordan dirigiert die Wiener Philharmoniker Arnold Schönbergs Verklärte Nacht, op.4 und Richard Strauss’ Eine Alpensymphonie, op. 64 aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Bis 21.45, ORF 3

21.50 DOKUMENTATION

Hannelore Elsner – Ohne Spiel ist mir das Leben zu ernst (D 2020, Sabine Lidl) Sohn Dominik, Iris Berben, Henry Hübchen, Mario Adorf, Doris Dörrie und Edgar Reitz erinnern sich an die 2019 verstorbene Schauspielerin. Bis 22.50, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Arbeit, Wirtschaft, Krisenstimmung – Wie schnell erholt sich Österreich? Gäste bei Claudia Reiterer: Werner Kogler (Grüne), Martin Kocher (ÖVP), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Wolfgang Katzian (ÖGB) und Margit Schratzenstaller (Wifo). Bis 23.05, ORF 2

22.50 DOKUMENTARFILM

Bernadette Lafont – Frei, leidenschaftlich und inspirierend (F 2015, Esther Hoffenberg) Porträt der 2013 verstorbenen Schauspielerin, einer Muse der Nouvelle Vague. Bis 0.00, Arte

1.30 LIVE

Die Oscars 2021 Ab 2.30 Uhr werden die Academy Awards vergeben, Lillian Moschen und Alexander Horwath kommentieren für den ORF. Bis 5.00, ORF 1 und ProSieben