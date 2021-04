Palmyra, unwiderbringlicher Wüstenschatz, 35. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe, Planet der Affen, Shadow and Bone, Zero, Tilo Neumann und das Universum, A Teacher, Oberösterreichs Landeshauptmann im "Journal zu Gast" – mit den Radiotipps

Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zur Zeit des Kalten Krieges: Sally Hawkins als Putzfrau Elisa und Doug Jones als von der US-Regierung in einem Labor gehaltener Amphibienmann in "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Pro7/© 2017 Twentieth Century Fox Film

20.15 FANTASY

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers(USA 2017, Guillermo del Toro) Die Reinigungsangestellte Elisa (Sally Hawkins) verliebt sich in einen Amphibienmann, der in den 1960er-Jahren in einem Labor der US-Regierung unter qualvollen Bedingungen gehalten wird. Von Guillermo del Toro liebevoll komponiertes Fantasymärchen voller Anspielungen auf die Filmgeschichte ebenso wie auf die Realpolitik. Bis 22.15, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Palmyra, unwiederbringlicher Wüstenschatz Eine Gruppe von Archäologen begibt sich auf eine Spurensuche nach der Geschichte der vom IS zerstörten antiken Wüstenstadt Palmyra. Die Rekonstruktionen von Familiengenealogien liefern das Zeugnis einer ganzen Gesellschaft. Bis 21.40, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

35. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe Anlässlich des 35. Jahrestags des Atomunfalls in Tschernobyl rollen zwei Dokumentationen noch einmal die Ereignisse und Folgen des 26. April 1986 auf. Um 22.40 Uhr geht es in einer weiteren Doku um die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im März 2011. Bis 23.30, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Survival (War of the Planet of the Apes, USA 2017, Matt Reeves) Zivilisationskritik im Blockbusterformat: Meisterhafter Abschluss von Matt Reeves’ gelungenem Reboot der Planet der Affen-Reihe. Den ersten Teil, Planet der Affen: Prevolution aus dem Jahr 2011 gibt es im Anschluss um 23.05 Uhr zu sehen. Bis 23.10, ProSieben

21.40 DOKUMENTATION

Sex und Identität – Eine diverse Geschichte Wie viele Geschlechter zwischen echtem Kerl und Vollweib gibt es? Bis 22.35, Arte

22.15 KOSTÜMKOMÖDIE

The Favourite – Intrigen und Irrsinn(USA/GB/IRL 2018, Yorgos Lanthimos) Eine überforderte, wankelmütige Königin und zwei Frauen, die zu allem bereit sind, um deren Gunst zu gewinnen: Regisseur Yorgos Lanthimos lässt Olivia Coleman als Königin Anne, Rachel Weisz als Zofe und Emma Stone als Dienerin zu Hof wahnwitzige Intrigen spinnen. Bis 0.10, ORF 1

STREAMINGTIPPS

SONNENKRIEGERIN

Shadow and Bone Mehr Bridgerton als Game of Thrones steckt in der Fantasy-Serie von Leigh Bardugo, in der es um die Selbsterfahrung der jungen Alina Starkow im von der Schattenmauer getrennten Reich geht. Parallel dazu bevölkert eine diverse Jugendgang das Geschehen. In guten Momenten unterhaltsam, in weniger guten einfach ein bisschen öd. Letztere überwiegen. Netflix

ZWEITE CHANCE

Tilo Neumann und das Universum Der unglückliche Gymnasiallehrer folgt einer Stimme. Die fordert ihn zum Helfen auf, womit sich dieser schwertut. Christoph Maria Herbst, 1A. TV Now

SO GUT WIE UNSICHTBAR

Zero Omar (Giuseppe Dave Seke) lebt in einem Vorort von Mailand, verdient seinen Lebensunterhalt als Pizzabote und fühlt sich so gut wie unsichtbar. Aus dem Gefühl wird Wahrheit: Omar kann sich selbst unsichtbar machen, und dass das gar nicht so schlecht ist, erfährt der junge Mann in dieser achtteiligen Story nach dem Roman von Antonio Dikele Distefano. Netflix

OBSESSIONEN

A Teacher Lehrerin und Schüler (Kate Mara und Nick Robinson) verlieben sich, Geheimhaltung ist obere Priorität und Hauptgrund für endloses und immer bedrohlicher werdendes Ringen. Disney Plus (Karl Gedlicka, Doris Priesching, 24.4.2021)