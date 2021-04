Als Bruce Jenner gewann sie 1976 Olympia-Gold im Zehnkampf. 2022 will sie der "katastrophalen" Amtszeit des Demokraten Newsom ein Ende setzen

Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. Foto: EPA/NINA PROMMER

Los Angeles – Die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. "Ich bin dabei!" erklärte die 71-Jährige, die zum Kardashian-Familienclan gehört, am Freitag. Sie wolle der "katastrophalen" Amtszeit des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom ein Ende setzen. Sacramento – die Hauptstadt Kaliforniens – brauche "eine ehrliche Anführerin mit einer klaren Vision." Die nächsten Gouverneurswahlen in Kalifornien sollen regulär im Herbst 2022 stattfinden.

Jenner ist die wohl bekannteste Transgender-Aktivistin der USA. Als Bruce Jenner gewann sie bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal Gold im Zehnkampf. Auch wurde sie als Stiefvater von Starlet Kim Kardashian in deren Reality-Serie populär.

Nach ihrem Outing im Jahr 2015 bekam sie dann ihre eigene Fernsehserie. "I Am Cait" drehte sich um ihre Transgender-Erfahrungen. Transgender sind Menschen, deren sexuelle Identität nicht den Geschlechtsmerkmalen entspricht, mit denen sie geboren wurden. (APA, AFP, 23.4.2021)