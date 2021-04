[Inland] Expertenkritik an Öffnung: "Das kann in einem nochmaligen Lockdown enden"

Frage und Antwort: Wie man zurück ins schöne Leben darf

[International] US-Präsident Biden erkennt Völkermord an Armeniern an

Öltanker vor Syriens Küste in Brand geschossen

[Web] Kritik an Netzaktion: #allesdichtmachen ist Schützenhilfe für Querdenker

[Etat] Film "Schwarze Adler": Rassismus im Fußball – Verehrt als Sportler, gedemütigt als Mensch

[Kultur] Oscar-Favoritin Chloé Zhao: Der ungetrübte Blick der Außenseiterin

[Sport] Tennisprofi Paire darf Frankreich bei Olympia nicht vertreten, Djokovic gegen Impfzwang

[Wissenschaft] Mehr Regen bedroht die Pinguine der Antarktis

[Wetter] Auch am Sonntag scheint anfangs verbreitet die Sonne, nur im Osten gibt es bereits erste dichtere Wolkenfelder. Tagsüber entstehen bevorzugt über den Bergen einige Quellwolken, aus denen in der Folge örtlich Regenschauer niedergehen. Der Wind weht schwach bis mäßig, tagsüber im Osten auch lebhaft aus Nordwest bis Nordost. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad. Nachmittags werden im Norden und Osten zwischen 10 und 18 Grad, im Süden und Westen bis zu 21 Grad erreicht.

[Zum Tag] Heute ist Weltpinguintag.