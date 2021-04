Während der Partie sind Feuerwerkskörper in das Stadion geflogen, das Dach fing Feuer. Nach einer Unterbrechung setzte sich Wacker mit 2:0 durch und überholt die Klagenfiurter

Innsbruck – Beim Schlagerspiel der 2. Fußball-Liga zwischen Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt ist es zu einer kuriosen Unterbrechung gekommen. Die Spieler wurden in der 42. Minute bei einer Führung von 2:0 für die Tiroler in die Kabine gebeten, da unter dem Stadiondach ein Brand ausgebrochen war.

Ins Tivoli Stadion nicht zugelassene Fans hatten von draußen Feuerwerkskörper in die Arena geschossen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Partie konnte nach 17 Minuten fortgesetzt werden.

Am Ende setzte sich Wacker im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten mit 2:0 durch. Für die Tore sorgten Viteritti (16.) und Fridrikas (28.). Die Innsbrucker ziehen damit an Klagenfurt in der Tabelle vorbei und schieben sich mit einem Punkt Vorsprung auf den vierten Platz. (APA, red, 23.4.2021)