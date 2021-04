Zweite Liga

Nächster Kantersieg von Klagenfurt, auch Innsbruck gewinnt

Pacult-Truppe in Amstetten 6:1, Tiroler 3:2-Gewinner in Horn – Aufstiegsaspiranten weiter durch zwei Punkte getrennt – Leader Lafnitz unterlag in Kapfenberg 0:1