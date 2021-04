Der Verein Senior eSports will unter dem Slogan "Gemeinsamkeit statt Einsamkeit" spielerisch gegen Vereinsamung aktiv werden

Die Kampagne soll unter anderem ein Mittel gegen Einsamkeit sein. Foto: Senior eSports

Besonders in Zeiten der weltweiten Pandemie stellt soziale Isolation eine reale Gefahr dar, die zahlreiche Menschen beeinträchtigt. Der Verein Senior eSports will mit der "Play against Loneliness"-Kampagne ein Zeichen setzen und gemeinsam mit den Spielern aktiv gegen aufkommende Einsamkeit vorgehen.

Einsamkeitsbekämpfer

Gaming steht schon lange nicht mehr nur für multimediale Unterhaltung – der soziale Faktor des Miteinanderspielens wird durch das aktuelle Weltgeschehen immer wichtiger. Um direkte Auswirkungen jeglicher Form der sozialen Isolation aktiv angehen zu können, startet Senior eSports gemeinsam mit ausgewählten Partnern die Aktion "Play against Loneliness". Bei dieser Kampagne hilft die bereits bestehende und stetig wachsende Senior eSports-Community als "Einsamkeitsbekämpfer" aktiv beim Aufbau der Plattform, deren Grundlage der neu geschaffene Casual-Gaming-Bereich bildet.

Gelegenheitsspieler sollen angesprochen und zum gemeinsamen Spielen überredet werden. Im Vordergrund steht nicht der kompetitive Wettstreit, sondern der Kampf gegen Isolation. Dafür wurden im Rahmen der "Play against Loneliness"-Kampagne eigene Kommunikationskanäle für den leichteren Austausch und das schnellere Vernetzen geschaffen.

Die in Deutschland bereits angelaufene Kampagne "Zusammen Gegen Corona" war eine von mehreren Inspirationen für Christian Denk, Strategic Territory Lead Germany, Senior eSports. "Im Rahmen der "Play against Loneliness"-Aktion freut sich Senior eSports darüber, die "Zusammen-Gegen-Corona"-Kampagne als Teil des Gesamtkonzeptes zu unterstützen. Wir sind uns sicher, mit unseren Möglichkeiten und dem bestehenden Netzwerk einen wichtigen Teil gegen soziale Isolation leisten zu können – auch über die Zeit der Pandemie hinaus."

Ein neu geschaffener Bereich soll auch Gelegenheitsspieler ansprechen. Foto: Senior eSports

Senior eSports

Senior eSports ist eine E-Sport-Plattform für Spieler über 35 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Plattform soll den Einstieg in das große Feld des kompetitiven Spielens einführen. In dieser von Gleichgesinnten bevölkerten Umgebung können sich Erwachsene ganz nach ihren spielerischen und zeitlichen Vorlieben ausleben und dabei sowohl ihr Hobby neu entdecken als auch neue Kontakte knüpfen. (aam, 24.4.2021)