Der Sturm auf das US-Kapitol im Jänner war für viele Amerikaner ein Weckruf. Foto: AFP, ROBERTO SCHMIDT

Am Donnerstag wurde ein Mann verhaftet, der nachweislich Teil des Sturms auf das US-Kapitol im Jänner dieses Jahres war. Ausgeforscht konnte Robert C. dank der Dating-App Bumble werden. Eine potenzieller "Match" auf der Plattform meldete den Mann nach seinem Geständnis bei den Behörden.

Sturm der Liebe

Trump-Anhänger wollten am 6. Jänner diesen Jahres ihren Unwillen gegen das ihrer Meinung nach verfälschte Wahlergebnis zeigen und stürmten mehr oder weniger koordiniert das US-Kapitol. Robert C. war damals Teil des Mobs und brüstete sich kurz darauf auf diversen Social-Media-Plattformen, darunter auch Facebook, mit seinen Taten.

Auch in der Dating-App Bumble versuchte er sein Gegenüber mit dieser Aktion zu beeindrucken, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht. "Ich habe das Kapitol gestürmt," schreibt C. in dem Chat der App. "Ich habe es bis in die Statuary Hall geschafft." Daraufhin antwortet sein Gegenüber mit "Dann passen wir nicht zusammen" und meldet C. beim FBI.

Die Unterhaltung zwischen C. und seinem potenziellen Date ist jetzt Teil der Gerichtsakten. Foto: FBI

Basierend auf der Unterhaltung wurde das FBI aktiv und forschte Robert C. aus. Neben einem Handy-Video, auf dem C. im Kapitol zu sehen ist, zeigt sich der Trump-Anhänger auch auf seinem Facebook-Profilbild in dem US-Gebäude.

Von Bumble gesperrt

Robert C. wurde wegen Hausfriedensbruch und Unterbrechung von Regierungsgeschäften angeklagt. Von der Dating-App Bumble wurde er bereits im Jänner gesperrt, nachdem das Gespräch erstmals öffentlich wurde. (aam, 24.4.2021)