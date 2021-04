Unzählige Sauerstoffflaschen werden transportiert. Foto: AFP

Neu-Delhi – Die rasche Ausbreitung des Corona-Virus bringt Krankenhäuser in Indien an ihre Belastungsgrenze. Mit täglich neuen Höchstwerten an Neuinfektionen gilt das nach Bevölkerung zweitgrößte Land der Welt mittlerweile als globales Epizentrum der Pandemie. Kliniken berichteten am Samstag von verschärftem Mangel an medizinischem Sauerstoff zur Beatmung von Patienten, die an der Lungenkrankheit leiden.

Fernsehbilder zeigten Warteschlangen vor Krankenhäusern. Krematorien baten Angehörige von Verstorbenen um Geduld, da sie überlastet seien.

Sauerstoffmangel

Ein Gericht in der Metropole Delhi, zu der die Hauptstadt Neu-Delhi gehört, forderte die Regierung nach einer Initiative mehrerer Krankenhäuser zum Handeln auf. "Es ist ein Tsunami. Wie versuchen wir Kapazitäten aufzubauen?", fragte das Gericht an die Adresse der Regierung. Diese setzt bereits Militärflugzeuge und Züge ein, um Sauerstoff aus verschiedenen Regionen im In- und Ausland nach Delhi zu bringen.

Das Gesundheitsministerium meldete den dritten Tag in Folge mit 346.786 Fällen eine neuen globalen Höchstwert bei Neuinfektionen. "Bitte helft uns, Sauerstoff zu bekommen, sonst kommt es hier zu einer Tragödie", wandte sich der Chef-Minister der Hauptstadt-Region Delhi, Arvind Kejriwal, an Ministerpräsident Narendra Modi. In Indien leben 1,3 Milliarden Menschen.

Deutschland stoppt Einreise

In Deutschland wurde indessen die Einreise aus Indien aus Furcht vor einer Verschärfung der Pandemie durch die neue Mutante des Coronavirus stark zurückgefahren. "Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden", sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Samstag der Funke Mediengruppe.

Ab Montag 0 Uhr dürften Deutsche aus Indien nur noch dann einreisen, wenn sie vor ihrem Abflug getestet wurden. Nach Ankunft müssen sie 14 Tage in Quarantäne gehen. Ausländer dürfen nicht mehr aus Indien nach Deutschland reisen. "Die neu entdeckte Virus-Mutation in Indien besorgt uns sehr", sagte Spahn. Der CDU-Politiker kündigte an, Indien werde kurzfristig zum "Virusvariantengebiet" erklärt. (APA, Reuters, 24.4.2021)