Watford – Watford, der Club des österreichischen Fußball-Teamspielers Daniel Bachmann, hat am Samstag den Aufstieg in die englische Premier League fixiert. Die "Hornets" sind in der zweithöchsten Liga nach einem 1:0-Heimsieg über Millwall zwei Runden vor Schluss ebenso wie Spitzenreiter Norwich nicht mehr von den zwei direkten Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Beide Clubs waren erst im Vorjahr aus der Premier League abgestiegen.

Bachmann stand beim Watford-Sieg wie gewohnt im Tor. Der 26-Jährige ist seit Jahresbeginn Einsergoalie, seither blieb er in 13 von 22 Liga-Partien ohne Gegentreffer.

Vom Sprung in die höchste englische Liga darf auch noch Barnsley träumen. Der Verein des früheren LASK-Trainers Valerien Ismael gewann daheim gegen Rotherham United 1:0, Ex-WAC-Verteidiger Michael Sollbauer wurde in der 51. Minute ausgetauscht. Barnsley ist nur noch theoretisch aus den Top sechs zu verdrängen und tritt daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Aufstiegs-Play-off an. (APA, 24.4.2021)