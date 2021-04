Mehrere Staaten hatten sich an der Suche nach dem vermissten U-Boot beteiligt. Foto: AFP / Sonny Tumbelaka

Jakarta – Die indonesische Regierung hat die Rettung der 53 Besatzungsmitglieder des im indischen Ozean gesunkenen U-Boots aufgegeben. "Die Armee und die Marine haben den Status des U-Boots KRI Nanggala 402 von 'Kontakt verloren' auf 'versenkt' oder 'gesunken' geändert", erklärte Präsident Joko Widodo am Sonntag. Er habe den Angehörigen der Besatzung sein Beileid ausgesprochen.

Am Samstag hatten indonesische Suchmannschaften vor der Küste Balis Teile des U-Bootes gefunden.

An der Suche nach der 1977 in Deutschland gebaute KRI Nanggala-402 hatten sich mehrere Staaten beteiligt. Am Mittwoch war der Kontakt zu dem U-Boot in den Gewässern vor der Insel Bali abgerissen. Die KRI Nanggala 402 war von der Kieler Howaldtswerke-Deutsche Werft gebaut worden und gehörte seit 1981 zur Flotte asiatischen Insel-Staates. 2012 war eine zweijährige Komplett-Überholung in einer südkoreanischen Werft beendet worden. (Reuters, 25.4.2021)