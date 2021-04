Dieses Jahr fällt die klassische Zeremonie aufgrund der Pandemie aus. Foto: AFP/Chris Pizzello

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles zum 93. Mal die besten Filmproduktionen des Jahres mit den Oscars ausgezeichnet. Mit dabei sind Netflix- und Amazon-Produktionen wie Mank, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7. Mit entsprechendem Abonnement kann man diese auch in Österreich bereits ansehen. Die Verleihung selbst können Interessierte live im Fernsehen und im Online-Stream von "Pro Sieben" mitverfolgen. Die traditionelle Zeremonie und das Schaulaufen auf dem roten Teppich wird zwar ausfallen, dafür sind unter anderem Schalten aus London geplant.

Durch die Gala sollen bekannte Schauspieler wie Brad Pitt, Halle Berry und Harrison Ford führen. Als Favorit gilt dieses Jahr David Finchers Arthouse-Produktion Mank, der für stolze zehn Academy Awards nominiert wurde. Unter anderem in den Kategorien bester Film und beste Regie. Jeweils sechs Nominierungen erhielten hingegen die Filme The Father, Minari – Wo wir Wurzeln schlagen, Judas and the Black Messiah, Nomadland, Sound of Metal und The Trial of the Chicao 7.

KINO.de

Insgesamt werden Oscars in 23 Kategorien verliehen, allerdings liegt das Augenmerk wie üblich auf den Auszeichnungen für den besten Film, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller, die beste Hauptdarstellerin und das beste Drehbuch.

Die Oscars in den Google Trends

Im Vorfeld des alljährlichen Spektakels veröffentlichte Google zudem eine Auswertung der mit der Verleihung zusammenhängenden Google Trends. Demnach wurde kein mit Oscar ausgezeichneter Film so oft gesucht wie Titanic, den zweiten Platz belegt der Der Pate. Der dritte Platz geht hingegen an Rocky.

In den USA scheinen die Menschen dieses Jahr zudem je nach Bundesstaat auch andere Nominierungen gesucht zu haben. Während an der Ostküste primär Judas and the Black Messiah gegoogelt wurde, interessierten sich Menschen an der Westküste offenbar am meisten für Nomadland.

Die ersten drei Plätze werden von bekannten Klassikern belegt. Foto: Google

Keine großen Überraschungen

Auch bei den Schauspielern findet sich keine große Überraschung: Seit 2004 suchten US-Amerikaner primär nach Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Tom Hanks, Denzel Washington und Brad Pitt.

Wer sich die Oscarverleihung nicht entgehen lassen möchte, kann sich eine Liveübertragung in der Nacht von Sonntag auf Montag ab zwei Uhr auf "Pro Sieben" ansehen. Ab 00:40 Uhr soll es schon mit der Vorberichterstattung losgehen. (red, 25.4.2021)