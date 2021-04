Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Brandgebiet in Nordirland im Einsatz. Foto: Reuters / Jason Cairnduff

Belfast – In Nordirland tobt ein großer Flächenbrand. In den Mourne Mountains knapp 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Belfast waren über das Wochenende mehr als 100 Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Freitagfrüh entstandenen Flammen in dem teils unwegsamen Gelände in den Griff zu bekommen.

Die nordirische Feuer- und Rettungsbehörde (NIFRS) erklärte den Brand am Samstag zu einem schwerwiegenden Zwischenfall und bat die Bevölkerung am Sonntag erneut, sich von der Gegend fernzuhalten. In dem Gebirgszug befindet sich auch der knapp 850 Meter hohe Slieve Donard, der höchste Berg Nordirlands.

Der nordirische Umweltminister Edwin Poots sprach von schrecklichen Schäden, die das Feuer auf einer großen Fläche und vor allem der Tier- und Pflanzenwelt zugefügt habe. Es könne Jahre dauern, bis sich das Gebiet davon erholt. Nach Behördenangaben handelte es sich um einen der größten Flächenbrände, die das zu Großbritannien zählende Nordirland in den vergangenen Jahren erlebt hat. Die Brandursache ist bisher unklar. (APA, 25.4.2021)