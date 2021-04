Zweimal landete der Ball im Tor von Vorwärts Steyr. GEPA Pictures/HPYBET

Lafnitz – Der SV Lafnitz hat am Sonntag mit einem 2:0-(0:0)-Erfolg bei Vorwärts Steyr in der 25. Runde der Fußball-2. Liga punktemäßig mit dem zweitplatzierten FC Liefering gleichgezogen. Auf Tabellenführer Blau Weiß Linz fehlen fünf Zähler. Alle drei Teams können oder wollen aber nicht in die Bundesliga aufsteigen, darum matchen sich der Vierte Wacker Innsbruck (45) und der Fünfte Austria Klagenfurt (44). Das Duell und Schlagerspiel entschieden die Tiroler am Samstag mit 2:0 für sich.

Lange tat sich im einzigen Sonntagspiel nicht viel. In der 60. Minute, als bereits der Austausch von Philipp Wendler vorbereitet wurde, netzte dieser per Kopf zu 1:0-Führung ein. Der dann für ihn eingewechselte Patrick Bürger erhöhte kurze Zeit später auf 2:0 (62.). (APA, 25.4.2021)