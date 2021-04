Apples Airtags sind ab dem 30. April erhältlich. Foto: Screenshot/Hermès

Vergangenen Dienstag präsentierte Apple die lange erwarteten Airtags. Dabei handelt es sich um kompakte Tracker, mit denen man verlorene Gegenstände, wie zum Beispiel Schlüssel, wiederfinden können soll. Für Schmunzeln sorgte im Zuge dessen schon die Vorstellung der mindestens 299 Euro teuren Schlüssel-, Taschen- und Gepäckanhänger von Hermès. Das Luxus-Label legt jetzt nach: Auf der Webseite des Unternehmens findet man nämlich einen Reiseanhänger für 699 Dollar.

Der "Apple Airtag Hermès Travel Tag" kann derzeit vorbestellt werden und soll ab dem 29. April ausgeliefert werden. Die Airtags selbst sind ab dem 30. April verfügbar. Wie die bereits bekannten Accessoires wird auch der Gepäckanhänger aus braunem Leder mit weißen Nähten gefertigt sein. Obwohl er für die Nutzung mit den Apple-Trackern beworben wird, gibt es außerdem ein Feld, in dem man den eigenen Namen, die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse hineinschreiben kann.

Zubehör auch günstiger

"9to5Mac" berichtet außerdem von einer 570 Dollar teuren Magsafe-Hülle für das iPhone 12, auf der Hermès-Webseite ist diese derzeit allerdings nicht mehr zu finden.

Wer an den Airtags interessiert ist, aber nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, sei beruhigt. Schlüssel- und Gepäckanhänger gibt es von Apple und anderen Drittanbietern ab knapp 14 Euro. Die Airtags selbst kosten hingegen 35 Euro. (red, 25.4.2021)