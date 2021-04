Verursacht ein Blutbad: Marcia Gay Harden als Gangster-Geliebte in "Miller’s Crossing" von Joel und Ethan Coen, Arte, 22.15 Uhr. Foto: 20th Century Fox/Barry Sonnenfeld

19.40 REPORTAGE

Re: Sinnsuche in Sibirien – Jesus aus der Taiga und seine Jünger In den Wäldern Sibiriens hat ein ehemaliger russischer Polizist mehrere Tausend Schüler um sich geschart: Er behauptet, der wiedergeborene Jesus Christus zu sein. Bis 20.10, Arte

20.00 DISKUSSION

Milborn Zu Gast bei Corinna Milborn sind der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, die Justizministerin Alma Zadić und der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Bis 21.00, Puls 24

20.15 UMWELT

Themenmontag: Die Plastikflut Drei Dokus widmen sich der Plastikflut und den Gefahren von Mikroplastik, bevor um 22.30 Uhr in einem Talk die Frage gestellt wird: Gehört Plastik verboten? Bis 23.20, ORF 3

21.05 LONG COVID

Grey’s Anatomy Die Spitalsserie hat schon viele Katastrophen bewältigen müssen, aber das hat es noch nicht gegeben: Das Seattle Grace Hospital ist Corona-verseucht, und Dr. Meredith Grey hat es arg erwischt. 17. Staffel der Langzeitkrankenhausserie. Bis 21.50, ORF 1

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Wie gut sind wir wirklich geschützt? / Die Schluckimpfung und Polio. / Lebensborn-Kinder. / Schach-Boom durch Pandemie. Bis 22.00, ORF 2

22.00 RÜCKBLICK

Alles Oscar Ein Blick zurück auf die heurige Oscar-Nacht. Bis 22.30, ORF 1

22.15 NEO-NOIR

Miller’s Crossing (USA 1990, Joel Coen, Ethan Coen) In "Big Town" entspinnen sich während der Prohibitionszeit Rivalitäten zwischen diversen Mafiakartellen, mittendrin: Gabriel Byrne als irischer Gangster und John Turturro als Buchmacher. Bis 0.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Showbiz, Schwindlern und Schwüren Die 93. Oscar-Verleihung und Frank Castorfs Inszenierung von Charles Gounods Faust an der Wiener Staatsoper. Um 23.15 Uhr gibt es die Dokumentation Die Hexen von Hollywood zu sehen. Bis 0.10, ORF 2

22.30 DOKUMENTARFILM

Holz Erde Fleisch (A 2016, Sigmund Steiner) In seinem ruhigen Dokumentarfilm setzt sich Sigmund Steiner mit seiner bäuerlichen Herkunft und dem Alltag von drei Bauern im Waldviertel, Weinviertel und in der Südsteiermark auseinander. Ein Film, der sich und den Menschen Zeit lässt und umso tiefere Einblicke in fremd gewordene Arbeits- und Lebenswelten gewährt. Bis 23.45, 3sat

0.10 COMING OF AGE

Die Reifeprüfung (The Graduate, USA 1967, Mike Nichols) Ein früher Vertreter des "New Hollywood" mit Dustin Hoffmann: In der flirrenden Sonne Kaliforniens lässt sich ein College-Graduate zum Soundtrack von Simon & Garfunkel auf verbotene Liebschaften ein: zuerst mit der deutlich älteren Mrs. Robinson (Anne Bancroft), dann mit deren Tochter (Katharine Ross). Bis 1.50, ORF 2