Tief in die Abgründe einer wohlhabenden Freiburger Unternehmerfamilie blicken Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) am Sonntag um 20.15 Uhr an einem neuen "Tatort" im Schwarzwald.

"Was wir erben" ist das große Thema, mit dem es das Duo nach einer für so manchen unerfreulichen Testamentsänderung zu tun bekommt.