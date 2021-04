Zadrazil und Wenninger haben in einer Woche eine gute Chance auf den Einzug ins Finalspiel. PSG und Barcelona spielten im Hinspiel 1:1

Paris/München – Bayern München hat am Sonntag im Hinspiel der Fußball-Champions-League der Frauen einen 2:1-(1:1)-Heimsieg gegen Chelsea gefeiert. Beim Tabellenführer der deutschen Bundesliga spielte Sarah Zadrazil durch, ihre ÖFB-Teamkollegin Carina Wenninger wurde in der 77. Minute eingetauscht. Im zweiten Semifinalduell hatten sich davor in Frankreich Paris Saint-Germain und Barcelona 1:1 getrennt. Es trafen die US-Amerikanerin Alana Cook (21.) bzw. die Spanierin Jennifer Hermoso (13.).

Für die Bayern waren die Deutsche Sydney Lohmann (12.) und die Schwedin Hanna Glas (56.) erfolgreich, mit Melanie Leupolz hat auch für Chelsea eine Deutsche bzw. eine Ex-Münchnerin gescort (23.). Eine Minute davor hatte Zadrazil die Gelbe Karte erhalten. Die Rückspiele sind für nächsten Sonntag angesetzt. Für die Bayern wäre es die erste Finalteilnahme in der europäischen Königsklasse. Das Endspiel ist für 16. Mai in Göteborg angesetzt. (APA, 25.4.2021)