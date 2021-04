Steven Soderbergh hatte die 93. Oscar-Gala als einen Film angekündigt. Damit war schon einmal klar, dass die diesjährige Preisverleihung von der Idee einer glamourösen Zeremonie stark abweichen würde. Ein Film wurde es zwar nicht, auch keine Show, sondern eher ein zurückgelehnter Abend wie in einem Filmclub, für den man sich in die Bahnhofshalle von Los Angeles, der Union Station, eingemietet hatte.

Zwei Oscars wiegen schwer: Regisseurin Chloé Zhao. Foto: AFP

Corona hat im vergangenen Jahr alles auf den Kopf gestellt, warum also auch nicht die Oscars: Man wollte ein Zeichen für die Liebe zum Film (und zu den arg angeschlagenen Kinos) setzen. Um Leidenschaft auszulösen, hat es nicht gereicht; dafür wurde es dann doch etwas zu formell, zu trocken im Ablauf. Aber immerhin: Man hat ein Live-Event in einer Zeit hingekriegt, wo dies immer noch als unmögliches Unterfangen gilt.

Zum großen Sieger des Abends wurde Chloé Zhaos elegischer, zum Großteil mit Amateuren gedrehter Film über moderne Wanderarbeiter, Nomadland. Die chinesischstämmige Regisseurin erhielt ebenso ein Trophäe wie ihre Hauptdarstellerin Frances McDormand. Der Film wurde als bester des Jahres prämiert. Damit setzte sich auch ein klassisches Studio, nämlich Searchlight, das mittlerweile zum Disney-Konzern gehört, gegen Streamer wie Netflix durch.

Oscar-Trio: Yuh-Jung Youn (li.), Daniel Kaluuya und Frances McDormand.

Mank, David Finchers mit zehn Nominierungen bedachter Film über den Drehbuchautor von Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, wurde nur mit Preisen für die beste Kamera und das Produktionsdesign ausgezeichnet. Auch sonst blieb es ein ausgeglichenes Feld: Anthony Hopkins triumphierte für seine Rolle als Demenzkranker im Drama The Father als bester Hauptdarsteller. Daniel Kaluuya wurde für das Black-Panther-Geschichtsstück Judas and the Black Messiah als bester Nebendarsteller prämiert.

Einen der Höhepunkte des Abends lieferte die koreanische Schauspielerin Yuh-Jung Youn, die bei ihrer Auszeichnung als beste Nebendarstellerin in Minari aufrichtig verwundert wirkte, sich aber nicht die Gelegenheit nehmen ließ, mit Brad Pitt zu flirten. Wie The Father erhielten auch Sound of Metal, Ma Rainey’s Black Bottom und der Pixar-Animationsfilm Soul jeweils zwei Oscars.

Glenn Close bewies ihr Tanztalent. Foto: AP

Auf Showeinlagen wurde bei dieser außerordentlichen Oscar-Gala gänzlich verzichtet. Der einzige Moment, der das kleine Publikum der Nominierten spielerisch einbezogen hat, war ein Musik-Quiz, der ein wenig Pub-Stimmung aufkommen ließ – Glenn Close bewies dabei nicht nur Fachwissen, sondern schwang auch ihr Hinterteil beim Tanz.

Eine der aufwühlenderen Dankesreden kam vom dänischen Regisseur Thomas Vinterberg, der für Der Rausch den Oscar als bester internationaler Film erhielt und den Preis seiner Tochter widmete, die kurz vor dem Dreh bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Thomas Vinterberg wurde für "Der Rausch" prämiert. Foto: Reuters

Dass der Oscar in diesem Jahr nicht die Aufmerksamkeit bekommen wird, die er in anderen Jahren (und da auch schon abnehmend) hatte, war abzusehen. Viele der nominierten Filme waren kleinere Produktionen, oft aus dem Arthouse-Bereich. Zu sehen waren sie meist online auf verschiedenen Streaming-Portalen, entsprechend viel weniger Menschen haben den Überblick im vergangenen Jahr über das gesamte Feld bewahren können.

Die reduzierte, abgespeckte Version der Gala spiegelte damit nicht nur die Disruptionen wider, sondern auch einen Wandel in der Öffentlichkeit, der der Filmwelt wohl noch Kopfzerbrechen bereiten wird: Statt der Kinos, welche die Filme mit geballter Kraft in die Welt hinausschicken, gibt es eine Vielzahl von Abspielorten, die immer mehr gegeneinander agieren. Das verringert insgesamt die Strahlkraft der Filme.

Als Frances McDormand am Ende der Show dazu aufrief, Nomadland im Kino zu schauen, sprach sie aus Liebe zum Kino. Zugleich wies sie aber auch darauf hin, dass es mehr als den Oscar braucht, um ein größeres Publikum zu finden: einen öffentlichen Ort, an dem sich Menschen zusammenfinden, um einen Film gemeinsam zu schauen. (Dominik Kamalzadeh, 26.4.20219

Bester Film: "Nomadland"

Beste Regie: Chloé Zhao für "Nomadland"

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins für "The Father"

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand für "Nomadland"

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya für "Judas and the Black Messiah"

Beste Nebendarstellerin: Yuh-Jung Youn für "Minari"

Bester internationaler Film: "Druk" ("Der Rausch") von Thomas Vinterberg

Bester Animationsfilm: "Soul" von Pete Docter und Dana Murray

Bestes Originaldrehbuch: "Promising Young Woman" von Emerald Fennell

Bests adaptiertes Drehbuch: "The Father" von Christopher Hampton und Florian Zeller

Bester Dokumentarfilm: "My Octopus Teacher"

Beste Kamera: Erik Messerschmidt für "Mank"

Bester Schnitt: "Sound of Metal"

Bester Ton: "Sound of Metal"

Beste Musik: "Soul" (Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste)

Bester Song: "Fight For You" from "Judas and the Black Messiah" (H.E.R.)

Bestes Produktionsdesign: "Mank"

Bestes Make-up: "Ma Rainey’s Black Bottom"

Bestes Kostüm: "Ma Rainey’s Black Bottom"