Peking – Chinesische Schülerinnen und Schüler sollen sich künftig mehr bewegen und weniger Zeit mit Hausaufgaben verbringen. Das sieht eine Anordnung des chinesischen Bildungsministeriums vor. Demnach soll dafür gesorgt werden, dass Schüler innerhalb und außerhalb der Schule jeweils pro Tag für eine Stunde körperlich aktiv seien können.

Der Sportunterricht sollte sich darauf konzentrieren, den Schülern "Gesundheitswissen, grundlegende Übungen und spezielle Fähigkeiten zu vermitteln". Zudem soll die Gründung von Jugend-Sportvereinen gefördert werden, die unter anderem Fußball, Basketball und Volleyball anbieten sollen.

Aktion gegen Übergewicht

Erst kürzlich hatte das Ministerium angeordnet, dass Schulkinder nicht mehr wie bisher oft üblich mit Hausaufgaben überlastet werden. Volksschulen sollen laut Anordnung des Ministeriums sicherstellen, dass Schüler der ersten und zweiten Klasse keine schriftlichen Hausaufgaben mehr machen und Schüler der höheren Klassen ihre Hausaufgaben innerhalb von einer Stunde erledigen können.

Wie die staatliche Zeitung "China Daily" am Montag berichtete, habe sich die Fitness chinesischer Schüler in den vergangenen fünf Jahren leicht verbessert. Nachdem 2016 die Fitness von lediglich 26,5 Prozent der Schüler als "in guter Verfassung" eingestuft wurde, waren es im vergangenen Jahr rund ein Drittel der Schüler. Zuvor waren immer mehr übergewichtige Kinder im Schulalter beobachtet worden. (APA, 26.4.2021)