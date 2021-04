Gestern Nacht mal ohne Mindestabstand: das Trio in Schwarz, welches in dieser Garderobe auch auf einer Trauerfeier bella figura machen würde.

Youn Yuh-jung (links) gewann die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin in Minari: in einem Kleid von Marmar Halim. Daniel Kaluuya (Mitte) wurde für das Black-Panther-Geschichtsstück Judas and the Black Messiah als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Er kam in Bottega Veneta und Schmuck von Cartier. Frances McDormand (rechts), ebenso ganz in Schwarz, gewann als beste Hauptdarstellerin im Siegerfilm Nomadland.