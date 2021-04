Kampagne für die Impfung in Vorarlberg: 30 Prozent haben bereits zumindest einen Stich. Unter den Jüngeren verbreitet sich das Virus nun besonders stark. Foto: APA/Hollenstein

Während der Bregenzerwald und die Marktgemeinde Lustenau noch nicht genau wissen, welche Verschärfungen aufgrund der hohen Infektionszahlen in den Ortschaften ab morgen in Kraft treten werden – die Gespräche mit der Landesregierung laufen am Montagmittag, im Raum stehen Masken- und Testpflicht für bestimmte Plätze –, steht eines bereits fest: Die Schülerinnen und Schüler müssen zurück ins Distance-Learning – das betrifft auch die Maturantinnen und Maturanten.

Viele Infizierte jünger als fünf

Das liegt auch daran, dass die aktuell Erkrankten besonders jung sind. In Lustenau entfallen von 145 Infektionen 41 auf Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren – die Gemeinde hat 23.000 Einwohner. "Auffallend ist bei den unter 18-Jährigen, dass es mehr Infektionen bei den Null- bis Fünfjährigen gibt und bei Fünf- bis Zehnjährigen mehr als bei den über Elfjährigen", sagt der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) zu vol.at.

Ältere kaum mehr betroffen

Bei den über 60-Jährigen gebe es hingegen nur acht Fälle. Das Bild habe sich in den letzten Wochen umgekehrt, Fischer führt das auf die Impfungen zurück. In Vorarlberg werden mittlerweile bereits unter 60-Jährige geimpft, die keiner Risikogruppe angehören. Zwischen Mittwoch und Sonntag haben rund 12.900 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ihre erste Teilimpfung erhalten. Mehr als 30 Prozent aller Impfberechtigten im Ländle sind laut der Landesregierung bereits zumindest einmal geimpft.

In Lustenau wurde eine Kinderbetreuungsstätte komplett geschlossen. Größere Cluster gebe es laut Fischer aber nicht, die Infektionen würden sich über die ganze Ortschaft verteilen.

Warum an der Modellregion festgehalten wird

In der Landesregierung wird bekanntlich an der Modellregion – seit Mitte März hat in Vorarlberg unter anderem die Gastronomie geöffnet – festgehalten. Die Zahlen in den Spitälern seien rückläufig bis stabil, sagte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) dazu. Insgesamt 35 Menschen müssen in Vorarlberg derzeit im Krankenhaus behandelt werden, sieben von ihnen benötigen intensivmedizinische Betreuung. Den Höchststand erreichten die Hospitalisierungen in der zweiten Welle, am 19. November waren 223 Menschen mit Corona im Spital. Zum Start der Modellregion waren 16 Personen hospitalisiert.

Man wisse außerdem, sagt Rüscher zum Festhalten an der Modellregion, dass die Infektionen nicht auf die Gastronomie, sondern auf private Treffen und auf Ansteckungen am Arbeitsplatz zurückzuführen seien.

Fehlende wissenschaftliche Begleitung

Viele Expertinnen und Experten sehen das anders. Der Experte für Evidenzbasierte Medizin von der Donau-Universität Krems, Gerald Gartlehner, kritisierte außerdem, dass in Vorarlberg nicht von Anfang an spezifische Daten zu den Auswirkungen der verschiedenen Öffnungen erhoben worden seien. Das sei "eine vertane Chance". (red, 26.4.2021)