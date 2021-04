Und dann ist Klaus Schmidt wieder da. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Admira hat am Montag überraschend Trainer Damir Buric freigestellt. Wie der Vorletzte der Fußball-Bundesliga bekannt gab, wird Klaus Schmid die Mannschaft in den ausstehenden fünf Runden bis Saisonende betreuen. Schmidt war bei der Admira bereits von September 2019 bis Februar 2020 als Chefcoach. Sein erstes Spiel nach dem "Comeback" bei den Südstädtern wird das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria am Dienstagabend werden.

Buric war im September des Vorjahres als Nachfolger von Zvonimir Soldo als Trainer zur Admira zurückgekehrt. Der Kroate war zuvor schon 2017 für die Maria Enzersdorfer tätig gewesen. (APA, 26.4.2021)