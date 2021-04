Eine Frau wird bei einer Masseneinäscherung in Neu-Delhi von einem Familienmitglied getröstet. Foto: AP Photo/Altaf Qadri

Mit fast 353.000 positiv getesteten Menschen hat Indien am Montag einen neuen Tagesrekord an Covid-19-Neuinfizierten verzeichnet. Insgesamt wurden inzwischen mehr als 17 Millionen Inderinnen und Inder mit dem Virus infiziert, wobei es in den vergangenen Tagen zu einem rapiden Anstieg der Zahlen gekommen ist. Und Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt, denn noch immer wird auf dem Subkontinent viel zu wenig getestet. Mehr als 2.800 Menschen starben am Montag im Zusammenhang mit dem Virus.

Nach Berichten über akuten Sauerstoffmangel in indischen Gesundheitseinrichtungen und Menschen, die deshalb bereits sterben, haben allen voran am Sonntag die USA ihre Hilfe angeboten. Noch am selben Tag wurde ein Air-India-Flug in New York mit 318 Sauerstoffkonzentratoren beladen, die am Montag in Neu-Delhi landeten. Auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat auf Twitter Unterstützung seitens der Staatengemeinschaft angekündigt. Man werde Sauerstoff und Medikamente zur Verfügung stellen, präzisierte der dafür zuständige Krisenmanagement-Kommissar Janez Lenarčič.

Variante B.1.617

Die hohen Fallzahlen in Indien könnten laut Expertinnen und Experten unter anderem auf eine Variante des Coronavirus zurückzuführen sein. B.1.617 ist eine sogenannte Doppelmutante, von der befürchtet wird, dass sie ansteckender sei und die Immunisierung – sowohl die durch Vorerkrankung als auch die durch Impfung erlangte – abschwäche. Aufgrund dieser Variante haben mehrere Staaten in Bezug auf Indien ein Einreiseverbot verhängt. So sagte bereits am Samstag Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn, es dürften nur noch deutsche Staatsbürger aus Indien einreisen.

Ein Twitter-User äußerte sich kritisch zum Vorgehen der indischen Regierung: "Es ist einfacher, Tweets zu löschen, als Sauerstoffversorgung sicherzustellen."

Zensur auf Twitter

Kritik am Umgang der indischen Regierung mit der Pandemie wird in Neu-Delhi jedoch nicht gut aufgenommen. So veranlassten die Behörden, dass kritische Kommentare auf Twitter gelöscht werden. Das Tech-Unternehmen bestätigte am Sonntag, dass es manche Tweets in Indien blockiert habe. Details zum Inhalt des zensierten Inhalts wurden offiziell nicht veröffentlicht.

Aber laut Medienberichten betrifft es unter anderem den Tweet eines Politikers im indischen Bundesstaat West Bengal, der Premierminister Narendra Modi direkt für die Corona-Toten verantwortlich machte. Die indische Regierung verteidigte ihr Vorgehen und gab an, dass man nur Tweets löschen ließ, die irreführend seien oder Panik schüren würden. (bbl, 26.4.2021)