Foto: cca

Wien – Dieses Jahr leiten führende Branchenexpertinnen die elf Jurys des Creativ Club Austria. "Der Creativ Club Austria ist für alle Kreativen da und zeigt das heuer in einem radikalen Schritt. Frauen müssen dieselben Chancen, dieselben Voraussetzungen, dieselben Möglichkeiten in der Kommunikationsbranche haben – ausnahmslos.", sagt dazu Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel (DDB Wien).

Creativ-Club-Austria-Vorstandsmitglied Eva Oberdorfer (We Make Stories) betont: "Ein starkes Zeichen ist es dann, wenn etwas passiert und unsere Branche genau diese Positionen weiblich besetzt: die CEO, die Creative Directrice, die Head of Digital, die Teamleiterin – und natürlich die CCA-Venus-Juryvorsitzende. Die Juryvorsitzenden sind nur eine von zahlreichen Maßnahmen, Frauen ihre zustehende Präsenz zu bieten. Mit dem 'Frauenzimmer' stärkt der Creativ Club Austria Frauen, motiviert und vernetzt sie. Uns geht es um nicht weniger als ein neues Selbstverständnis innerhalb der Kreativwirtschaft."

Die Vorsitzenden der CCA-Venus sind:

Eva Oberdorfer (We Make Stories, Founder, Managing Partner & CD) für die Kategorien: Editorial & Communication Design, Corporate Design, Verpackungsdesign, Branding und Brand Experiences

Eva Buchheim (Himmer, Buchheim & Partner, Geschäftsführung Kreation), für die Kategorien: Print, Art Direction, Animation, Student of the Year

Sandra Reichl (Studio Sandra Reichl, Brand Strategist & CD) für die Kategorien: Fotografie, Fotoillustration, Illustration

Yeliz Üney (btveen, Managing Partner) für die Kategorien: Websites, Microsites, Mobile, Innovation, Digital Other Platforms, Digital Craft

Melanie Rönnfeld (Demner, Merlicek & Bergmann/DMB., Geschäftsführung) für die Kategorien Digitale Kampagne, Creative Data, Social Media, Online Ads

Doris Christina Steiner (Ketchum Publico, Managing Director Digital) für die Kategorien: Direct, Promotion & Verkaufsförderung, PR-Aktion, Branded Content, Live Marketing

Julia Ulmer (Jung von Matt Next Alster, CD) Kategorien: Gesamtkampagne, Creative Media

Babette Brunner (DDB Wien, CD) für die Kategorien Out of Home, Kunst- Kultur- Veranstaltungsplakat

Rosa Haider-Merlicek (Merlicek & Partner, CD) für die Kategorien Audio (Radio, Streaming, Sprachsteuerung), Musik & Sound Design, Text

Gerda Reichl-Schebesta (Agentur für Kreative Strategien, Kreativ-Strategin & CD) für die Kategorien Film (TV, Online), Film Craft

Jana David-Wiedemann (PKP BBDO, CEO und Präsidentin von Strategie Austria) für die Kategorien Creative Effectiveness, Creative Strategy

CCA-Venus Teilnahmebedingungen

Eingereicht werden kann in 18 Kategorien. Zur CCA-Venus 2021 sind alle Arbeiten zugelassen, die für den österreichischen Markt konzipiert und dort zwischen 1. März 2019 und 28. Februar 2021 erstmals veröffentlicht wurden (ausgenommen Einreichungen in der Kategorie "Creative Effectiveness"). Zugelassen sind auch Arbeiten für ausländische Märkte, die am Wirtschaftsstandort Österreich entstanden sind. Arbeiten, die lediglich für Österreich adaptiert wurden, sind nicht zugelassen.

Die Vorjury bewertet die Einreichungen online von 16. bis 23. August 2021, die finale Jury soll vorbehaltlich der behördlichen Rahmenbedingungen als Präsenztermin am 3. September 2021 stattfinden. Informationen zur Awardshow werden noch bekannt gegeben. (red, 26.4.2021)