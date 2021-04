Service

Karte: Der Standard

Route Anstieg Guttal-Normalanstieg: Vom Parkplatz Guttal entlang der Almstraße ins Guttal und weiter an den Talschluss. Hier gibt es an der (in Aufstiegsrichtung gesehen) linken Talseite neben dem Wasserfall einen sehr steilen Durchschlupf hinauf in ein weites Kar (Helm, Steinschlag). Diesem folgt man nach Norden Richtung Spielmannscharte und dreht dann nach Nordwesten in die Flanke des Spielmannes. Zuletzt über den Ost- oder den Südgrat – meist mit Skiern – bis zum Gipfel. Abfahrt wie Anstieg.

Variante Spielmann-Umfahrung: Vom Parkplatz beim Glocknerhaus (2.132 Meter) entlang des Sommerweges über Schneeflecken auf die Böden der Trögeralm (2.530 Meter). Der Anstieg wird von den Schneeresten vorgegeben, bis man dann die geschlossene Schneedecke erreicht. Weiter über einige Kuppen nordwärts bis zu einem See (ehemaliges Pfandlschartenkees). Kurz hinunterrutschen und die Mulde rechts (Osten) ausgehen. Dann zunehmend steiler nach Nord in die Untere Pfandlscharte (2.663 Meter). Von hier kann man auch über den Westgrat auf den Spielmann gehen (Skidepot bei Schneeende und die weiteren Meter zu Fuß oft mit Steigeisen hinauf zum Kreuz. Die letzten Meter verlangen etwas Klettergeschick). Für die Umfahrung nach Norden das breite Tal bis auf einen Boden circa 300 Höhenmeter hinunterschwingen, dann wieder auffellen und die Kloben-Abfahrt über die nicht mehr erkennbaren Reste des kleinen Spielmanngletschers nach Südosten drehend in die Spielmannscharte ansteigen. Abfahrt nach Süden entlang des Normalweges ins Guttal zur Hochalpenstraße, wo man das Bike deponiert hat.

Anfahrt: Großglockner-Hochalpenstraße bis zum Parkplatz Guttal oder zum Parkplatz beim Glocknerhaus auf der Stichstraße zur Franz-Josefs-Höhe.

Landkarte: Kompass Nr. 50, "Kartenset Nationalpark Hohe Tauern", 1:50.000.

Literatur: Markus Stadler / Uta Philipp, "Skitourenführer Hohe Tauern", Verlag Panico, Köngen 2017.

Ausrüstung: Skitourenausrüstung, Harscheisen, Helm. Für den Anstieg über den Westgrat sind eventuell Leicht-Steigeisen angenehm. Hochgebirgstaugliche Bekleidung, Sonnenschutz und effektive Sonnenbrille.

Straßenzustand/Öffnungszeiten Großglockner-Hochalpenstraße:www.grossglockner.at