Köln calling? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Entscheidung über die künftige sportliche Heimat von Rapid-Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic ist gefallen. Ljubici verlässt Österreichs Fußball-Rekordmeister nach Auslaufen seines Vertrages am Saisonende und wechselt zum 1. FC Köln. Dies gaben die Hütteldorfer am späten Montagvormittag in einer Aussendung bekannt. Der 23-jährige Zentrumsspieler Ljubicic bestritt bisher 126 Pflichtspiele für Rapid und brachte es dabei auf acht Tore sowie zehn Assists.

Mit Florian Kainz ist momentan ein Österreicher beim FC beschäftigt, der Steirer besitzt einen Vertrag bis 2022. Der scheidende Austria-Coach Peter Stöger wird in Medien als neuer Trainer in Köln gehandelt, wo er bereits von 2013 bis 2017 tätig war. (APA, 26.4.2021)