Der beste Animationsfilm, "Soul", kann auf Disney+ gestreamt werden.

Foto: Disney

Die Oscar-Nacht ist vorüber, die Gewinner sind verkündet. Pandemiebedingt konnten die nominierten Filme kaum auf der großen Leinwand genossen werden. Wer nun die preisgekrönten Werke online ansehen möchte, kann das auf den folgenden Streamingplattformen von zu Hause aus machen.

Disney+



Beginnen wir mit jenen Gewinnern, die in Österreich zum Streamen bereits verfügbar sind. Der beste Animationsfilm des Jahres, "Soul", der zusätzlich mit dem Preis für die beste Musik ausgezeichnet wurde, wurde auf Disney+ erstveröffentlicht.

Netflix



Auf Netflix können Abonnenten den Gewinner in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm", "Mein Lehrer, der Oktopus", sowie "Mank" (Beste Kamera und Bestes Produktionsdesign) und "Ma Rainey’s Black Bottom" (Bestes Kostüm und Bestes Make-up) ansehen.

Amazon Prime



Das Drama "Sound of Metal", das die Preise für den besten Schnitt und den besten Ton erhalten hat, ist für Amazon-Prime-Kunden zum Streamen verfügbar.

Sky



"Tenet" (Beste visuelle Effekte) von Christopher Nolan konnte in Österreich sogar im Kino starten, online ist er nun auf Sky zu streamen und kann auch über Amazon Prime und iTunes gekauft werden.

Nicht in Österreich verfügbar

Der erfolgreichste Film der Nacht, "Nomadland" von Chloé Zhao (Bester Film, Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand), ist in Österreich noch nicht verfügbar, sondern nur auf den US-Seiten von Hulu und ab dem 30. April auch auf Disney+ in Italien, UK, Irland, Spanien, den Niederlanden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden und Island.

Auch "The Father" (Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins, Bestes adaptiertes Drehbuch) ist hierzulande noch nicht zu sehen und nur in den USA über Apple TV und iTunes erhältlich. Das Gleiche gilt für "Judas and the Black Messiah" (Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya), "Minari" (Beste Nebendarstellerin: Yoon Yeo-jeong) und "Promising Young Woman" (Bestes Originaldrehbuch). Etwas länger auf sich warten lässt der beste internationale Film: "Druk", auf Deutsch "Der Rausch". (red, 26.4.2021)