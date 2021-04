Wien – Vor knapp 100 Jahren wurde die Caritas als "bischöfliches Werk" gegründet, die neue Jubiläumskampagne von Jung von Matt will die tägliche Arbeit wieder in die Köpfe und Herzen der Gesellschaft verankern.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Spruch, der die Gleichgültigkeit gegenüber der alltäglichen Not in der Welt zum Ausdruck bringen soll. "Das Kampagnen-Motto. 'Bin ich die Caritas?' erinnert uns daran, wie allzu gerne wir die Augen vor der alltäglichen Not verschließen", sagt Kreativdirektor Gerd Schulte Döinghaus. In der Kampagne wird aus diesem Sager allerdings ein Bekenntnis für die gute Sache: Ein Bekenntnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Freiwilligen, Spender und aller, die die Caritas unterstützen – sie alle sind die Caritas.

"100 Jahre ist ein stolzes Alter und normalerweise ein Grund zurückzuschauen. Die Caritas tut das mit ihrer Jubiläums-Kampagne nicht. Sie schaut auf die Gegenwart", sagt Mina Mekis, Client Servcie Director bei Jung von Matt.

Die Kampagne erscheint Im TV, Funk, Print, Plakat und Online.