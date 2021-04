Budelli, eine winzige Insel vor Sardinien, ist für ihren pastellrosa Sandstrand bekannt – und den Einsiedler, der sie bewohnt. Foto: Der Standard / Imago / Robert Harding

1989 hat Mauro Morandi genug. Er hat sich gerade von seiner Frau getrennt und möchte nur noch weg aus Modena. Mit einem Katamaran will er in Richtung Südpazifik segeln und sich dort ein neues Leben aufbauen. Weit kommt er allerdings nicht: Der Wind trägt ihn an die Küste von Budelli, einer winzigen Insel vor Sardinien. Die für ihren rosafarbenen Sandstrand bekannte Insel befindet sich im Besitz einer Schweizer Firma, der von ihr angestellte Inselwächter möchte in den Ruhestand gehen. Morandi entschließt sich kurzerhand, seine Nachfolge anzutreten und auf Budelli zu bleiben.

Einsamer Inselwächter

Seit bald 32 Jahren lebt er nun als einziger Bewohner der Insel in einem ehemaligen Spähposten aus dem Zweiten Weltkrieg. Er ist für die Pflege der Insel zuständig, klärt Touristen über die örtliche Flora und Fauna auf und sorgt dafür, dass niemand den rosa Sand als Souvenir in seine Taschen schaufelt. Mit der Zeit wurde der "Eremit" Morandi dabei zu einer lokalen Berühmtheit. Seit mehreren Jahren wird seine Anwesenheit auf der Insel allerdings nur mehr geduldet: 2016 fiel die Insel zurück in die Hände des italienischen Staats. Der plant, Budelli unter die Verwaltung des Nationalparks La Maddalena zu stellen, der noch sechs weitere unter Naturschutz stehende Inseln umfasst. Hinzu kommen Zwistigkeiten rund um Morandis Unterkunft, die er ohne entsprechende Erlaubnis erweitert hat und die mittlerweile dringend sanierungsbedürftig ist.

Unterstützung über Instagram

Ende April beginnen nun die Bauarbeiten auf der Insel, Morandi muss sie bis dahin verlassen. Berichten zufolge soll er planen, sich eine Wohnung auf einer der angrenzenden besiedelten Inseln zu nehmen. Doch gegen die Zwangsumsiedlung des mittlerweile 81-Jährigen regt sich zunehmend Widerstand: Seit mehreren Jahren teilt er Eindrücke aus seinem Inselalltag in sozialen Medien. Über 65.000 Menschen folgen ihm alleine auf Instagram, wo er Aufnahmen des rosa Sandstrands und das eine oder andere Selfie postet. Diese Unterstützer setzen sich nun für Morandis Verbleib auf der Insel ein: Eine entsprechende Petition haben bisher 72.000 Menschen unterschrieben. (Ricarda Opis, 27.4.2021)