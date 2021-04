In einem Brief kündigte der burgenländische Landeshauptmann an, seinen Stellvertreterposten in der Bundespartei zurückzulegen

Hans Peter Doskozil (SPÖ) will sich ganz auf das Burgenland konzentrieren. Foto: APA / ROBERT JAEGER

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will seine Funktion als stellvertretender Bundesparteiobmann der SPÖ zurücklegen. Das teilte Doskozil der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und dem Parteipräsidium in einem etwa dreiseitigen Brief am Montag mit. Der Brief liegt auch dem STANDARD vor.

Wörtlich heißt es in dem Brief: "In der jetzigen Krisensituation hat aber niemand Verständnis für interne Debatten. Deshalb möchte ich einen Neustart ermöglichen und werde deshalb nicht mehr als stellvertretender Parteivorsitzender kandidieren. Ich tue dies ohne jeden Groll, sondern einzig und alleine in der Absicht, die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer zu nehmen – weil mir die Zukunft unserer Partei, wie euch allen, ein Herzensanliegen ist."

Streitereien mit Bundespartei

Als Landeshauptmann im Burgenland sei Doskozil voll gefordert, heißt es in dem Brief weiter. Mit seinem Rückzug wolle er auch Rendi-Wagner den Rücken stärken. Beim geplanten Parteitag am 26. Juni werde er nur noch als einfacher Delegierter teilnehmen.

Der Entscheidung waren ständige Meinungsverschiedenheiten mit der Bundespartei vorausgegangen. Bereits unter Ex-SPÖ-Chef Christian Kern tat sich Doskozil in der Öffentlichkeit als Kritiker hervor. Dies betraf vor allem das Thema Migration und Asyl. Auch in seinem Brief soll Doskozil beklagen, dass man innerhalb der Partei nicht die sogenannten harte Linie vertrete.

Zuletzt kritisierte Rendi-Wagner das Pandemiemanagement im Burgenland und stellte sich demonstrativ hinter Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der den Lockdown in seinem Bundesland verlängert hatte. Doskozil entschied sich dazu, das Burgenland früher als erwartet zu öffnen.(red, 26.4.2021)