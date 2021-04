Autor und Philosoph Richard David Precht ist beim "4Gamechangers-Festival" von Puls 24 am Donnerstag dabei. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Wien – Beim Privatsender Puls 24 geht heuer Corona-bedingt das "4Gamechangers-Festival" als TV- und Digitalevent über die Bühne. Gesendet wird aus dem Puls 24-TV-Studio von Dienstag, den 27. April bis Freitag, den 30. April – täglich von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Programmatisch geht es am Dienstag um "Digitalisierung, Innovation and Entrepreneurship", am Mittwoch um "das Leben nach COVID-19", am Donnerstag um "Europe, Democracy, Crisis, Digitalization and Climate Change" und am Freitag um die Arbeitswelt mit dem STANDARD als Kooperationspartner.

Alle Keynotes, Paneldiskussionen und Entertainment Acts sind dann im TV auf Puls 24 sowie im Livestream auf puls24.at, 4gamechangers.io und auf Zappn zu sehen.

Zu Gast sind etwa Autor und Philosoph Richard David Precht, Autor Marc Elsberg und Conchita Wurst mit einer musikalischen Einlage. (red, 26.4.2021)