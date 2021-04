Ende Juni verlässt der Designer Felipe Oliveira Baptista das Modehaus Kenzo. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Die Fußstapfen, in die der Designer Felipe Oliveira Baptista im Sommer 2019 trat, waren groß. Der auf den Azoren geborene Portugiese trat damals bei der LVMH-Marke das Erbe von Humberto Leon und Carol Lim an. Die beiden amerikanischen Kreativchefs hatten das von dem japanischen Modedesigner Kenzō Takada in Paris gegründete Modeunternehmen zwischen 2011 und 2019 erfolgreich verjüngt. Ihr Nachfolger Felipe Oliveira Baptista verpasste den Kollektionen einen künstlerischen Stempel, Ende Juni wird nach nur zwei Jahren Schluss sein.

Der Absolvent der London's Kingston University hatte von 2010 bis 2018 das Design beim französischen Sportswear-Label Lacoste verantwortet und für Unternehmen und Designer wie Max Mara, Christophe Lemaire und Cerruti gearbeitet. Wer dem Designer bei Kenzo folgt, ist noch nicht geklärt. (red, 26.4.2021)