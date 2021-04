Gefunden. Foto: Austria WIen

Austria Wien wird im Saisonfinish mit ERGE als Brustsponsor auflaufen. Das gaben die Wiener am Montag bekannt. "Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, eng zusammenzustehen", wird Michael Beranek, Geschäftsführer der ERGE Installationen, in einer Aussendung zitiert. Das Engagement bei der Austria bringe zahlreiche Vorteile mit sich, "allen voran schätze ich die sensationellen Netzwerk-Möglichkeiten, die sich für uns damit auftun".

Das Installations-Unternehmen wird bereits beim Spiel gegen die Admira auf dem Trikot der Austrianer sein. (red, 26.4.2021)