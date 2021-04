Mehrere Personen, laut Eigenangaben 50 an der Zahl, haben ein leerstehendes Gebäude am Rathausplatz okkupiert. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz

An der Fassade des Gebäudes wurden Transparente gehisst. Die Aufnahme stammt von der Initiative "Bleiberecht für alle". Foto: Initiative "Bleiberecht für alle"

Montagvormittag haben etwa 50 Personen ein Gründerzeithaus am Rathausplatz in der Wiener Innenstadt besetzt. Die Landespolizeidirektion bestätigte auf STANDARD-Anfrage, dass dort aktuell ein Polizeieinsatz laufe. Nach ersten Informationen dürfte es sich um ein leerstehendes Haus handeln, wie es heißt. Ob und wann eine Räumung des Gebäudes angedacht ist, war Montagnachmittag noch unklar.

Die Aktivistinnen und Aktivisten geben unterschiedliche Gründe für die Besetzung an: Man wolle auf leerstehenden Raum in der Stadt aufmerksam machen, heißt es in einer Aussendung. Immobilienspekulation suggeriere Wohnungsmangel und treibe dadurch künstlich Mietpreise nach oben. Gleichzeitig werde "dringend benötigter Wohnraum für Menschen, die kein Zuhause heben, verwehrt". Kritisiert werden in dem Zusammenhang auch die jüngsten Abschiebungen nach Afghanistan, denn "mitten in Wien" stehe Platz zur Verfügung.

An der Hausmauer wurden Transparente angebracht. Auf einem Banner wird auch die jüngst angekündigte Schließung eines Notquartiers in der Gudrunstraße thematisiert.

Es gibt auch bereits erste Unterstützung von politischer Seite: Die grüne Gemeinderätin Viktoria Spielmann solidarisiert sich auf Twitter mit der Aktion. Sie schreibt: "Während einige wenige von der Covid-Krise profitieren, sind andere von Wohnungslosigkeit und Delogierungen betroffen. Das ist enorm ungerecht und muss nicht so sein – vor allem nicht in Wien." (van, 26.4.2021)