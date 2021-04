Schriftstellerin Teresa Präauer ist heute Abend zu Gast in "Willkommen Österreich", 22.00 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / Katharina Manojlovic

19.40 REPORTAGE

Re: Das Vieh muss weg! – Niederländische Bauern in der Klimakrise Die Landwirtschaft und insbesondere die Viehhaltung stoßen in den Niederlanden doppelt so viel Stickstoff aus wie der Verkehr und die Industrie zusammen. Das Land ist nach den USA der weltweit zweitgrößte Exporteur von Agrarprodukten. Hat die intensive Landwirtschaft noch eine Zukunft in den Niederlanden? Bis 20.15, Arte

20.15 MONSTER IN AKTION

Godzilla (USA 1998, Roland Emmerich) Böse Atomtests sind schuld daran, dass eine kleine unschuldige Echse zum gefährlichen Riesentrumm mutiert. Jetzt macht Godzilla New York unsicher. Es gilt, das Mörderviech zu stoppen. Ein Fall für den Agenten Philippe (Jean Reno) und den Biologen Nick (Matthew Broderick). Bis 22.55, ATV 2

20.15 GRÜNER DAUMEN

Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs Karl Ploberger, der Biogärtner der Nation, meldet sich aus seinem Privatgarten in Seewalchen am Attersee in Oberösterreich und zeigt in zehn Gartenporträts aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Bis 21.05, ORF 2

20.15 COP-THRILLER

16 Blocks (16 Blocks, USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zu einem Überlebenskampf aus. Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner grundsolide in Szene gesetzt. Bis 22.25, Kabel eins

20.15 DOKUMENTATION

Arbeit auf Abruf – Digitale Tagelöhner Einfach und schnell Geld verdienen über eine App – das versprechen digitale Dienstleister wie Uber und Deliveroo. Doch Mitarbeiter müssen ständig zur Verfügung stehen und haben keinen Feierabend. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Öffnungsplan trotz voller Intensivstationen. Gast im Studio ist dazu Vizekanzler Werner Kogler. / Der ungarische Weg durch die Pandemie. / Blauer Schlingerkurs bei Masken. / Gekommen, um zu bleiben? Über das Asyl- und Fremdenrecht für Flüchtlinge aus Syrien. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Autorin Teresa Präauer und Skirennläufer Marco Schwarz nehmen diesmal bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann Platz. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Leben mit der Unsicherheit Der Anspruch, im Leben alles selbst planen zu können, ist eine Illusion. Andrea Eder zeigt Menschen, die in unsicheren Zeiten auch mit persönlichen Krisen konfrontiert waren und diese letztlich bewältigen konnten. Ab 23.10 Uhr geht es um das Älterwerden und Menschen, die sich schon in jungen Jahren Gedanken über das Älterwerden machen. Bis 23.55, ORF2