Das Trio London Grammar hat kürzlich sein drittes Album veröffentlicht. Foto: Sony Music

London Grammar – Californian Soil



Fast zehn Jahre ist es her, dass das britische Trio mit der intimen Nummer Hey Now den Song der Stunde schrieb. Er ist gut gealtert und noch immer so berührend wie damals. Über das neue und dritte Album der Band, Californian Soil, das sich zwischen Kathedrale, Route 66, Depri-Disco und Kammermusik nicht entscheiden will, wird man kaum dasselbe sagen. Zwar sorgt Hannah Reids kehliger Alt immer noch für Gänsehaut, Chartseinheitsbrei wie How Does It Feel oder Baby It’s You zu produzieren können andere besser. Im Streicherhagel endende Nummern wie das tolle Talking reißen’s aber wieder raus. Durchwachsen!

LondonGrammarVEVO

***

Brockhampton – Roadrunner: New Light, New Machine

Brockhampton, ein Alternativ-Hip-Hop-Kollektiv um Kreativdirektor Kevin Abstract, macht eigentlich jedes Jahr ein Spitzenalbum. Aktuell das Werk Roadrunner: New Light, New Machine. In gewohnter Brockhampton-Manier werden sehr persönliche Themen wie Suizid in der Familie, Homosexualität oder Rassismuserfahrungen auf anspruchsvollen Sample-Collagen angerichtet. Dieses Mal klingt das richtig Meta-Old-School. Brockhampton sind bereits circa zehn Menschen, trotzdem kommen hochkarätige Gäste wie Danny Brown, Asap Rocky oder Charlie Wilson dazu. Viele Rapper verderben nicht immer den Brei, q. e. d.

BROCKHAMPTON

***

Haftbefehl – Das schwarze Album

Erst im Juni des Vorjahrs erschien Das weisse Album des großen Offenbacher Deutschrappers Haftbefehl, am 30. April wird nun schon der dunkle Nachfolger Das schwarze Album auf uns herniedergehen – auch Gangster wurden vom Lockdown eingesperrt wie sonst nur von der Polizei. Bei dieser Spontanklausur sind ein paar der besten Haftbefehl-Zeilen seit Azzlacksgedenken entstanden. Bereits der Opener Kaputte Aufzüge schafft eindringliche Bilder mit Tiefgang vom Leid im Block, dem Haftbefehl doch noch neue Facetten abgewinnen kann. Der Chronist der unerträglichen Härte des Seins ist zurück. Endlich.

Azzlackz

(abs, 27.4.2021)