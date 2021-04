Insgesamt soll es in den USA in den kommenden fünf Jahren Investitionen von 430 Milliarden Dollar geben

In neun US-Bundesstaaten sind Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe geplant. Foto: AFP/Timothy A. Clary

Vor wenigen Wochen gab Apple bereits bekannt, eine Milliarde Euro in einen Standort in München investieren zu wollen. Die bayerische Landeshauptstadt soll damit zum größten Entwicklungsstandort für mobile drahtlose Halbleiter in Europa werden. Nun legte der Konzern nach: In den nächsten fünf Jahren sind in den USA Investitionen in Höhe von 430 Milliarden Dollar geplant. Unter anderem auch im Bereich der Halbleiter- und 5G-Technik. In North Carolina soll zudem für eine Milliarde Dollar ein neuer Campus entstehen, der 3.000 Mitarbeiter beherbergen soll.

In neun Bundesstaaten investiert Apple außerdem zweistellige Milliardenbeträge, nämlich in Kalifornien, Colorado, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Texas, Vermont und Washington. "Mit der Einführung des 5G-fähigen iPhone 12 und dem neuen iPad Pro hat Apple dazu beigetragen, die 5G-Einführung im ganzen Land zu erweitern und zu beschleunigen", teilte das Unternehmen am Montag in einer Presseaussendung mit.

Neue Stellen schaffen

Bis 2023 will Apple dabei 20.000 neue Jobs schaffen, das Ziel setzte sich der Konzern bereits 2018. "In diesem Moment der Erholung und des Wiederaufbaus verdoppelt Apple sein Engagement für Innovation und Fertigung in den USA mit einer Generationeninvestition, die Gemeinden in allen 50 Bundesstaaten erreicht", kommentiert Apple-CEO Tim Cook die Pläne. (red, 26.4.2021)